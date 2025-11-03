Union diskutiert über Abschiebungen nach Syrien. Für seine Äußerungen über die schwierige Rückkehr syrischer Geflüchteter in ihr Heimatland wird Außenminister Wadephul (CDU) innerhalb der Union teils scharf kritisiert. Er hatte nach einem Besuch in Syrien angezweifelt, dass eine große Zahl Menschen bald in das vom Bürgerkrieg zerstörte Land zurückkehren könne. Die CSU drängt weiter auf Abschiebungen, besonders von Straftätern und Menschen ohne Duldung. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutsche Bahn im Oktober so unpünktlich wie nie zuvor. Gerade einmal gut die Hälfte aller Fernzüge kam vergangenen Monat pünktlich ans Ziel, ein neuer Negativrekord. Ein Großteil der Verspätungen ist – wie schon in den Vormonaten – auf den schlechten Zustand der Schienen, viele Baustellen, kurzfristige Störungen an Weichen oder Oberleitungen sowie „externe Faktoren“ wie Unwetter zurückzuführen. Zum Artikel (SZ Plus)

Auswahl für Atommüll-Endlager schrumpft weiter. Geologen haben weitere Regionen ausgeschlossen, die als Standort für die Endlagerung von Atommüll infrage gekommen wären. Das Saarland und Rheinland-Pfalz sind komplett raus, große Teile Bayerns und Baden-Württembergs ebenfalls. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Bericht zeigt „Klima des Terrors“ in der Ukraine. Ein Bericht zu russischen Angriffen dokumentiert, wie Soldaten mit Drohnen Jagd auf Krankentransporte und Feuerwehrleute machen. Auch Angriffe auf zivile Infrastruktur scheinen systematisch zu erfolgen. Aus Sicht der UN-Experten haben derlei Kriegsverbrechen 2025 an Intensität zugenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

LIVEBLOG Ukraine greift russische Ölraffinerie an

Berliner Polizei äußert sich zu Festnahme nach Terrorverdacht. Ein 22-jähriger Syrer sitzt in Untersuchungshaft, weil er in drei Wohnungen Material für Sprengvorrichtungen gehortet haben soll. Nach seiner Festnahme am Samstag ist er tatverdächtig, einen Terroranschlag geplant zu haben. LKA-Chef Steiof lobt den schnellen Zugriff. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen