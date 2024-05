Was heute wichtig ist

Sunak kündigt Neuwahlen für das Vereinigte Königreich an. Am 4. Juli werden die Briten ein neues Parlament wählen. Mit der Ankündigung beendet Sunak wochenlange Spekulationen um einen möglichen Wahltermin. In Großbritannien obliegt es dem Premierminister, den Zeitpunkt von Wahlen innerhalb einer fünfjährigen Frist nach der vergangenen Wahl festzulegen. Spätestens im Januar 2025 hätte gewählt werden müssen. Sunaks Partei liegt in den Umfragen seit Monaten konstant um die 20 Prozentpunkte hinter Labour. Zum Artikel (SZ Plus)