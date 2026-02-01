Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 01. und 02. Februar 2026

Lesezeit: 1 Min.

Rita Süssmuth im Jahr 2017.
Rita Süssmuth im Jahr 2017. (Foto: IMAGO/IPON)

Was heute wichtig war.

Von Julia Daniel

Was heute wichtig war

Ehemalige Bundesministerin Süssmuth ist tot. Sie war Deutschlands erste Frauenministerin, dann Bundestagspräsidentin – und vor allem war sie vielen ihrer Parteifreunde weit voraus. Die CDU-Politikerin wurde 88 Jahre alt. Zum Artikel

Iran will mit den USA verhandeln. „Entgegen der künstlich geschaffenen Medienkriegsrhetorik schreitet die Bildung eines Verhandlungsrahmens voran“, schreibt Laridschani, der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrates.  Am Wochenende traf sich Laridschani laut einem Medienbericht mit dem katarischen Ministerpräsidenten. Es heißt, Katar wolle zwischen Iran und den USA vermitteln. Nach der blutigen Niederschlagung der Proteste in Iran hatten die USA dem Regime in Teheran militärisch gedroht. Zum Artikel

  • Reaktion auf Entscheidung der EU: Iran stuft EU-Armeen als Terrorgruppen ein
  • Gastbeitrag: Nach dem Massaker: Die Welt muss handeln

EXKLUSIV Deutsche Bahn: Nur 52,1 Prozent der Fernzüge kamen im Januar pünktlich an. Gründe dafür sind unter anderem der Wintersturm Elli, infolgedessen 3000 Kilometer Schienennetz im Norden zeitweise nicht befahrbar gewesen sind. Problematisch ist auch die anhaltende Kälte. Bei niedrigen Temperaturen können entstandene Schäden nicht so schnell behoben werden. Zum Artikel

Israel gibt zu, dass in Gaza 70 000 Palästinenser getötet wurden. Lange hatte die Regierung von Netanjahu die Todeszahlen als Hamas-Propaganda abgetan. Jetzt akzeptiert die Armee die Daten weitgehend. Doch nun droht ein Streit darüber zu entbrennen, wie viele der toten Palästinenser Kämpfer der Hamas oder anderer Terrorgruppen waren. Zum Artikel

EXKLUSIV Münchner Polizei zerschlägt rechtes Vernetzungstreffen. Unter dem Namen „Patriotische Bewegung“ formieren sich rechte Akteure, um Propaganda für die AfD zu machen. Sie hetzen gegen queere Menschen und gegen demokratische Parteien. Am Samstagabend marschieren 37 Teilnehmer durch München. Die Polizei führt Personenkontrollen durch. Zu dem „Vernetzungstreffen“ kommen auch Menschen, die zuvor in der Szene nicht in Erscheinung getreten sind. Zum Artikel

Australian Open: Alcaraz holt 25. Grand-Slam-Titel. Der Weltranglistenerste siegt mit 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 nach 3:02 Stunden gegen Djokovic. Alcaraz ist mit 22 Jahren der jüngste Tennisspieler, der alle vier Major-Titel gewonnen hat. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite