Südkoreas Präsident entschuldigt sich vor Amtsenthebungsverfahren. Yoon sagt in einer Fernsehansprache, er wolle die rechtliche und politische Verantwortung für die Krise tragen. Zurücktreten will er nicht, seine Partei soll über seine Zukunft entscheiden, sagt er. Kurz vor dem Amtsenthebungsverfahren schwindet bei seinen eigenen Leuten aber der Rückhalt. Der Chef der Regierungspartei hält Yoons Rücktritt für „unvermeidlich“. Zum Artikel

Demonstrationen für neues Abtreibungsgesetz. Über Parteigrenzen hinweg kämpfen Abgeordnete zusammen mit Frauenärztinnen für ein Gesetz noch vor der Bundestagswahl. Die Organisation „Doctors for Choice“, die sich für selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung einsetzt, ruft an diesem Samstag zusammen mit mehr als 100 weiteren Verbänden und Initiativen zu Kundgebungen in Berlin und Karlsruhe auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Notre-Dame in Paris wird wiedereröffnet. In einer feierlichen Zeremonie öffnet die Kathedrale an diesem Samstagabend ihre Türen wieder. Hunderte Gäste, darunter mehrere Dutzende Staatsoberhäupter, nehmen daran teil. Unter ihnen sollen der deutsche Bundespräsident Steinmeier, Großbritanniens Thronfolger Prinz William und der designierte US-Präsident Trump sein. Zum Artikel (SZ Plus)

FDP trägt Entwurf zur Steuer-Progression nicht mehr mit. Kanzler Scholz möchte noch vor der Neuwahl ein Gesetz gegen die Kalte Progression beschließen. Die FDP stellt sich nun gegen das Vorhaben, das damit vor der Bundestagswahl wohl keine Chance mehr hat. Im Kabinett hatte der FDP dem Entwurf noch zugestimmt. Auch die Union will nicht für eine Entlastung vor der Bundestagswahl stimmen, sondern sie rückwirkend in einer neuen Bundesregierung umsetzen. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Brandenburg bekommt bundesweit erste Koalition aus SPD und BSW. Nach dem einstimmigen Votum des Bündnisses Sahra Wagenknecht entscheidet die SPD auf einem Landesparteitag in Potsdam ebenfalls nahezu einhellig für den gemeinsamen Koalitionsvertrag. Eine Hürde gibt es noch: Die Wahl und die Vereidigung von Ministerpräsident Woidke sind für kommenden Mittwoch geplant. Zum Artikel

Putin will Oreschnik-Raketensystem auch in Belarus stationieren. Im November hatte Russland mit der Mittelstreckenrakete erstmals die Ukraine beschossen. Der russische Präsident und Machthaber Lukaschenko unterzeichnen einen Vertrag über Sicherheitsgarantien. Damit sichert die Atommacht Russland dem Nachbarland für den Fall eines existenzbedrohenden Angriffs den möglichen Einsatz auch von Nuklearwaffen zu. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen