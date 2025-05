Trump erwartet Südafrikas Präsident Ramaphosa in Washington, D. C. Der US-Präsident wirft der südafrikanischen Regierung Völkermord an den Weißen vor. Trotzdem reist Ramaphosa in die amerikanische Hauptstadt. Ziel seines Besuchs: eine Neugestaltung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Das Treffen findet eine Woche nach der Ankunft weißer Südafrikaner statt, denen die US-Regierung Flüchtlingsstatus erteilte. Zum Artikel

Nach Messerangriff in Bielefeld: Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen. Ein Syrer griff am Sonntag feiernde Fußballfans an. 42 Stunden war er auf der Flucht, dann fasste ihn die Polizei. Erst jetzt, Tage nach der Tat, ergeben sich Anhaltspunkte. Die weisen auf ein islamistisches Motiv hin. Es bestehe der dringende Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, teilt die Karlsruher Behörde mit. Zum Artikel (SZ Plus)

Meloni: Vatikan bereit, Ukraine-Gespräche auszurichten. Die italienische Ministerpräsidentin berichtet von einem Telefonat mit dem Papst, in dem dieser die Verfügbarkeit des Vatikans als neutralen Ort für mögliche Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew bestätigte. Schon in den vergangenen Tagen hatte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche ein entsprechendes Angebot gemacht. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Kanzleramtschef Frei: AfD muss politisch bekämpft werden. Er persönlich glaube nicht, dass man eine Partei wie die AfD mit juristischen Mitteln bekämpfen könne, sagt der CDU-Politiker. Er warne vor der Fehlvorstellung, dass eine Einordnung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch in irgendeiner Weise reiche, um am Ende zu einem Parteiverbot vor dem Bundesverfassungsgericht zu kommen. Zum Liveblog zur Bundesregierung

Widerstand aus den eigenen Reihen gegen Trumps „großes, schönes Gesetz“. Der Haushaltsplan des Präsidenten ist radikal: Er will Steuern senken, Sozialausgaben kürzen und die Mittel für den Grenzschutz erhöhen. Es ist das bisher wohl wichtigste Projekt dieser zweiten Ära Trump, weil genau daran die Finanzierung seiner Ideen hängt. Doch nicht nur die Demokraten protestieren. Trump merkt gerade, dass seine Republikaner nicht der homogene Block sind, den er sich wünscht. Zum Artikel

Israel meldet mehr Hilfsgüter im Gazastreifen – laut UN Probleme bei der Verteilung. Am zweiten Tag nach dem verkündeten Ende der Blockade von Hilfslieferungen werden nach Angaben Israels 93 Lastwagen mit Gütern in das Gebiet gebracht: Mehl für Bäckereien, Babynahrung, medizinische Ausrüstung und Medikamente. Die Vereinten Nationen erklären allerdings, bislang sei keine humanitäre Hilfe verteilt worden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Forderungen nach Blumes Rückzug von der Porsche-Spitze werden lauter. Oliver Blume steht an der Spitze zweier Dax-Konzerne: Porsche und VW – und das ausgerechnet in einer der schwierigsten Phasen für die Autoindustrie in Jahrzehnten. Bei der Hauptversammlung der Porsche AG werden Aktionärsvertreter vermutlich erneut fragen, wann er denn endlich Schluss macht mit einem seiner zwei Vollzeit-Jobs. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen