Start von Stuttgart 21 verschiebt sich erneut. Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla hat die für Ende 2026 geplante Eröffnung des Milliardenprojekts abgesagt. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht. Grund für die neuerliche Verzögerung sollen technische Probleme beim „Digitalen Knoten Stuttgart“ sein. Zum Artikel

Bundeswehr darf Drohnen künftig auch im Inland abschießen. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der der Bundeswehr erlaubt, bei schweren Angriffen auch im Inland Drohnen abzuschießen. Die Reform kommt nach Störungen des deutschen Luftraums durch Drohnen, die Flughäfen und kritische Infrastruktur betrafen. Verteidigungsminister Pistorius warnt jedoch, dass es hundertprozentigen Schutz nicht gebe. Zum Artikel

Merz möchte sich nicht für Äußerung über COP30-Stadt Belém entschuldigen. Nach seinem Kurztrip zur Weltklimakonferenz hat sich der Bundeskanzler negativ über den Austragungsort Belém geäußert. Aus seiner Delegation seien alle froh gewesen, nach Deutschland zurückzukehren, erklärte Merz, da man „in einem der schönsten Länder der Welt“ lebe. Die Bemerkung des Bundeskanzlers sorgte für große Empörung im Gastgeberland, etliche brasilianische Medien griffen seine Worte auf. Entschuldigen will Merz sich nicht. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Chiphersteller: Niederlande geben die Kontrolle über Nexperia wieder ab. China hatte diesen Schritt der Niederlande gefordert, bevor die Lieferung der für die Autoindustrie wichtigen Halbeiter wieder voll aufgenommen werde. Im September hatte die Regierung in Den Haag bei dem niederländischen Chiphersteller eingegriffen und auch die deutsche Autoindustrie in Not gebracht. Das chinesische Unternehmen hat seinen europäischen Sitz im niederländischen Nimwegen und produziert Halbleiter, die vor allem für die Autoindustrie wichtig sind. Zum Artikel

Die elektronische Fußfessel für gewalttätige Ex-Partner kommt. Fast jeden zweiten Tag kommt in Deutschland ein Mensch durch häusliche Gewalt ums Leben, sehr häufig sind es Frauen. Die Bundesregierung verschärft nun das Gesetz und folgt damit dem Vorbild Spaniens. Zum Artikel

Tote und Verletzte nach massiven russischen Luftangriffen in der Ukraine. In Ternopil in der westlichen Ukraine wird ein Wohnhaus getroffen. In Charkiw im Osten werden Dutzende Menschen bei einem Drohnenangriff verletzt. In mehreren Regionen sei es Behörden zufolge zu Notabschaltungen der Stromversorgung gekommen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Der Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1365 (SZ Plus)

Brandenburg billigt Rundfunk-Reformstaatsvertrag. Mitten in einer Koalitionskrise stellt Brandenburg die Weichen für eine Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Koalition aus SPD und BSW hat dabei keine eigene Mehrheit, doch die Reform kommt durch, mithilfe der CDU. Zum Artikel

Lkw-Hersteller MAN sieht seine Zukunft in Polen. Die Laster und Busse von MAN sind allgegenwärtig auf den Straßen, aber der Hersteller zeichnet ein wirtschaftlich düsteres Bild und will sparen. Die Mitarbeiter am Stammsitz in München fürchten deshalb, dass die Zukunft ohne sie stattfinden könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages