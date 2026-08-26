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SZ am AbendNachrichten vom 26. August 2026

Lesezeit: 1 Min.

Ein Standbild einer Überwachungskamera im Kreis Gyirong in der Region Tibet zeigt, wie eine Welle aus Wasser und Schlamm auf ein mehrstöckiges Gebäude trifft.
Ein Standbild einer Überwachungskamera im Kreis Gyirong in der Region Tibet zeigt, wie eine Welle aus Wasser und Schlamm auf ein mehrstöckiges Gebäude trifft. SOCIAL MEDIA via REUTERS

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

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Was heute wichtig war

Nepal: Viele Tote nach Sturzflut - Hunderte Einheimische und Touristen vermisst. Mindestens 95 Menschen kamen ums Leben, weitere Opfer werden befürchtet. Das Unglück geschah in einer beliebten Touristenregion. Auch im benachbarten Tibet werden nach einer Schlammlawine Opfer gemeldet. Zum Artikel

  • Nepal: Wie eine Sturzflut eine ganze Region verwüstet – in Bildern

Regierung kündigt arbeitsreichen Herbst an. Das Wachstum stärken, die Rente reformieren, Deutschland besser vor hybriden Angriffen schützen – die Bundesregierung nimmt Anlauf für die kommenden Monate. Zum Artikel

Meta und US-Bundesstaaten einigen sich auf Vergleich. Der Facebook-Mutterkonzern soll bis zu 16,68 Milliarden Dollar an die US-Staaten zahlen. Meta wurde vorgeworfen, Minderjährige süchtig zu machen. Zum Artikel

Russland will deutschen Balkan-Korrespondenten der „FAZ“ verhaften. Was können die Europäer tun, damit mehr russische Soldaten getötet werden – das wollte der Reporter Michael Martens vom ukrainischen Präsidenten Selenskij wissen. Für Russland ist dies „Schüren von Hass“. Zum Artikel

Regierung geht auf Distanz zu Gesetzentwurf des Bundesrats zum Thema Israel. Die Länderkammer will die Leugnung des Existenzrechts Israels ausdrücklich unter Strafe stellen. Doch das Kabinett sieht „ein verfassungsrechtliches Risiko“. Zum Artikel

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