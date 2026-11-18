Koalition einigt sich auf Senkung der Stromsteuer und Spritpreisdeckel. Die Bundesregierung senkt die Stromsteuer für alle Bürger ab dem 1. Januar 2027 befristet auf das europäische Mindestniveau. Private Haushalte sollen dadurch um 80 bis 100 Euro jährlich entlastet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen etwa 5,4 Milliarden Euro. Zusätzlich soll das Bundeskabinett am 2. Dezember einen befristeten Spritpreisdeckel beschließen, der ab Januar in Kraft tritt und nach zwölf Monaten ausläuft. Zum Artikel

Bundesverfassungsgericht lehnt BSW-Wahlbeschwerde ab. Das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft (BSW) ist am Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, eine Neuauszählung der Stimmen für die Bundestagswahl 2025 zu erreichen. Das höchste deutsche Gericht erklärte die Wahlbeschwerde für unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl haarscharf an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Zum Artikel

Trump wird Putin bei Gipfel wohl zum Zweiergespräch treffen. Das Treffen zwischen Kremlchef Putin und US-Präsident Trump soll am Donnerstag am Rande des Apec-Gipfels stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden historischen Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Zum US-Newsblog

EXKLUSIV: Deutsche-Bank-Tochter DWS verwaltet zwölf Milliarden Euro ohne Geldwäsche-Aufsicht. Über eine eng mit ihr verflochtene Stiftung verwaltet die Deutsche-Bank-Tochter DWS etwa zwölf Milliarden Euro für Betriebsrenten. Recherchen von SZ, NDR und WDR werfen Fragen auf, ob bei der Fondsgesellschaft Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften eingehalten werden. Experten kritisieren ein Aufsichtsvakuum, da sich weder die Bafin noch andere Behörden für die Geldwäscheaufsicht der Stiftung zuständig fühlen. Zum Artikel

Nvidia verkauft keine KI-Chips mehr nach China. Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht sich nach der Spionageaffäre um den ehemaligen Konzernchef Jensen Huang aus dem chinesischen Markt zurück. Das Unternehmen werde keine weiteren KI-Prozessoren mehr dorthin liefern, kündigte die Interimschefin Colette Kress bei einer Telefonkonferenz zur Vorlage der Quartalsergebnisse an. Zum KI-Newsblog

Kompany kehrt gegen Köln auf die Trainerbank zurück. Der Bayern-Trainer war am 23. Oktober beim Training zusammengebrochen und mit einer Hirnhautreizung ins Krankenhaus gebracht worden. Nun steht nach einem Monat seine Rückkehr an. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Europas Botschaft an Trump, Xi und Putin. Am Donnerstag treffen sich knapp 40 Delegationen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt, um die Ukraine zu stützen. Der Zeitpunkt für den Gipfel der „Koalition der Willigen“ ist alles, nur nicht zufällig: In China treffen sich am Donnerstag Präsident Xi Jinping, Kremlchef Putin und US-Präsident Donald Trump. Zum Artikel

EU bereitet neuen 45-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine vor USA planen wohl keinen großen Truppenabzug aus Europa Die Angst vor einer massiven Reduzierung der amerikanischen Soldaten nimmt unter Sicherheitspolitikern in Brüssel ab. Zum Artikel

Die Ukraine hat Putin einen schweren Schlag versetzt. Die Kertsch-Brücke Richtung Krim gilt als Prestigeprojekt des Kremlchefs. Nun sind Teile davon nach massiven ukrainischen Angriffen eingestürzt. Im Gegenzug trifft Moskau zwei zentrale Kiewer Brücken. Zum Artikel