Sabotage am Stromnetz: Polizei nimmt Verdächtigen fest. Die Behörden fahnden seit Tagen nach dem 48-Jährigen aus dem südlichen Ruhrgebiet. Dann fällt er der Polizei in der Nähe des Kraftwerks Weisweiler bei Aachen an einer Autobahntankstelle auf. Laut Ermittlern hatte er weitere „Sprengmittel“ dabei, leistete aber keinen Widerstand. Zum Artikel

Deutschland schneidet bei der Pisa-Studie so schlecht ab wie noch nie. In keinem einzigen der drei Pisa-Kernbereiche Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften gibt es positive Entwicklungen. Auffällig ist unter anderem, dass deutsche Schüler aus armen oder bildungsfernen Familien im Schnitt deutlich schlechtere Ergebnisse erzielen. Zum Artikel

Linnemann und Bilger im Bundestag vereidigt. Die beiden Minister haben bereits Ende Juli die Amtsgeschäfte übernommen. Nun haben sie im Bundestag ihren Amtseid abgelegt. Zum Newsblog

Weitere wichtige Themen des Tages

Wahl in Sachsen-Anhalt

CDU-Fraktion wählt Ministerpräsident Schulze zum Vorsitzenden. Zwei Tage nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl setzte sich Schulze gegen den bisherigen Fraktionschef Guido Heuer in einer Kampfabstimmung durch. Zum Newsblog

AfD-Wahlerfolg verschärft Rentendebatte. Die SPD hadert mit dem geplanten Aus der Rente mit 63. Ein Scheitern der Reform könnte jedoch den Eindruck verstärken, die Parteien der Mitte seien nicht handlungsfähig, warnen Experten. Zum Artikel