Großstreik an deutschen Flughäfen hat begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an 13 deutschen Flughäfen zum Streik aufgerufen. Der Arbeitskampf soll 24 Stunden dauern. Der Flughafenverband ADV rechnet mit dem Ausfall von über 3400 Flügen und rund 510 000 betroffenen Passagieren. Bereits am Sonntag hatte ein Streik am Flughafen Hamburg für Chaos gesorgt. Zum Artikel

Liberale in Kanada wählen Trudeau-Nachfolger - Carney neuer Premierminister. Die Mitglieder der Liberal Party haben Carney mit nahezu 86 Prozent der Stimmen zu ihrem neuen Parteivorsitzenden gewählt. In seiner Siegesrede macht er eine Kampfansage an Trump. Carney folgt Trudeau auch als Ministerpräsident nach. Trudeau hatte Anfang Januar seinen Rückzug von der Spitze der Liberalen Partei und damit auch vom Amt des kanadischen Premierministers angekündigt. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Regierung setzt Lügendetektoren gegen eigene Mitarbeiter ein. US-Heimatschutzministerin Noem setzt bei der Suche nach internen Informationslecks Lügendetektoren ein. Zwei Mitarbeiter hätten vertrauliche Informationen über anstehende Polizeieinsätze durchgestochen und damit die Sicherheit von Beamten gefährdet. Ihnen drohten nun bis zu zehn Jahre Haft. Unterdessen kündigt Trump an, mit Teheran über Irans Nuklearprogramm verhandeln zu wollen. Zum Liveblog zur US-Regierung

Institut: Ukraine weltweit größter Waffenimporteur. In kein Land der Erde sind in den vergangenen Jahren mehr Waffen geliefert worden als in die Ukraine. Das geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Die Ukraine kann wieder auf US-Geheimdienstinformationen hoffen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen