Streik bei Bahn und im Flugverkehr - Wo Reisende mit Einschränkungen rechnen müssen. Gleich mehrere große Streiks beeinträchtigen das tägliche Leben an diesem Donnerstag. Die Gewerkschaft der Lokführer bestreikt bis Freitag den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Auch S-Bahnen sind betroffen. Verdi hat außerdem Beschäftigte in verschiedenen Bereichen bei der Lufthansa zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Streik soll bis Samstagmorgen dauern. In beiden Fällen müssen sich Passagiere auf Ausfälle einstellen. Zum Artikel

Streik im Zugverkehr: Welche Rechte Bahnreisende haben (SZ Plus)

Alles steht still: Ein Plädoyer für Toleranz und Gelassenheit (SZ Plus)

Nato-Partner beginnen Manöver "Nordic Response 2024". Die Bundeswehr und Soldaten aus anderen Nato-Staaten trainieren seit Mitternacht mit einer Großübung im Norden Europas die Abwehr eines Angriffs auf das Bündnisgebiet. An dem Manöver "Nordic Response 2024" sind insgesamt etwa 1500 Männer und Frauen der deutschen Streitkräfte beteiligt, darunter 700 Gebirgsjäger. Zum Artikel

Südafrika wendet sich wegen humanitärer Lage im Gazastreifen erneut an Den Haag. Das Land fordert den Internationalen Gerichtshof per Eil-Antrag auf, Israel anzuweisen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Bereits im Dezember hatte Südafrika Israel wegen angeblichen Völkermords verklagt. Israel weist die Vorwürfe, wonach die Menge der Hilfsgüter beschränkt würde, zurück. Alle Entwicklungen im Liveblog

Boeing liefert offenbar keine Papiere zu Arbeit an herausgerissenem Rumpfteil. Die amerikanische Untersuchungsbehörde NTSB versucht eigenen Angaben zufolge seit Wochen vergeblich, von dem Unternehmen Unterlagen zu dem Fast-Unglück zu bekommen, dass sich Anfang Februar bei einem Flug von Alaska Airlines ereignet hat. Bei dem Zwischenfall war kurz nach dem Start im Steigflug ein Rumpf-Fragment herausgebrochen. Zum Artikel

Was über den Raketenangriff auf Odessa bekannt ist. Der ukrainische Präsident Selenskij und der griechische Premier Mitsotakis besuchen die südukrainische Stadt. Währenddessen greift Russland den Hafen aus der Luft an. Ungewiss ist, ob der Raketenangriff, den auch das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt, mit dem Besuch der beiden Politiker zusammenhängt. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Leipzig scheitert an Real Madrid. Die Mannschaft von Trainer Rose kommt in der spanischen Hauptstadt nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus und scheidet damit denkbar knapp im Achtelfinale der Champions League aus. Wie schon im Hinspiel profitiert Madrid von einer kontroversen Schiedsrichterentscheidung. Zum Artikel

Prozess um tödliche Schüsse am Set: Jury spricht "Rust"-Waffenmeisterin der fahrlässigen Tötung schuldig

Haiti: Nach der Eskalation der Bandengewalt ist der Regierungschef unter Druck

Fußball: Tel verlängert beim FC Bayern (SZ Plus)