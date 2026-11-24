Immer mehr registrierte Straftaten gegen Frauen und Mädchen. Häusliche Gewalt erreicht nach Angaben des Bundeskriminalamts einen neuen Höchststand mit fast 198 000 Fällen. 292 Menschen starben 2025 an den Folgen häuslicher Gewalt, unter ihnen 209 Frauen und Mädchen. Zum Artikel

Berliner Linke schließt Vanessa Emde aus Fraktion aus. Auf dem Weg zur ersten Linken-Bürgermeisterin in Berlin kann Elif Eralp einen Erfolg verbuchen. Die wegen ihrer radikalen Positionen umstrittene Abgeordnete fliegt aus der Fraktion. Zum Artikel

Bundesregierung streitet über Stromsteuer und Schulden im Haushalt 2027. In der Haushaltsdebatte im Bundestag rügt die SPD die nachträglich beschlossene Stromsteuersenkung als „Missachtung des Parlaments“. Die Union kritisiert den wachsenden Etat des Finanzministers. Zum Artikel

Maskierter stürmt Grünen-Sitzung – mehrere Verletzte. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter bei dem Vorfall in Schwerte im Ruhrgebiet Pfefferspray versprühte. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat. Zum Artikel

Report: So viele Opfer durch Landminen wie seit 2020 nicht mehr. Viele Opfer der geächteten Waffen sind Kinder. In dem Bericht der Kampagne zum Verbot von Landminen wird der Ukraine vorgeworfen, gegen die Auflage zu verstoßen, keine Minen zu produzieren. Zum Artikel

Hamas: Führungsmitglied bei israelischem Angriff im Gazastreifen getötet. Es handele sich bei dem Getöteten um den Chef des internen Sicherheitsapparats. Auch von israelischer Seite heißt es, man habe ein ranghohes Hamas-Mitglied getötet. Zum Liveblog

BSW-Spitze legt Kompromiss zur Zusammenarbeit mit der AfD vor. Seit der Wahl in Sachsen-Anhalt streitet die Partei von Sahra Wagenknecht über den richtigen Umgang mit der AfD. Ein neuer Vorschlag soll die beiden Lager versöhnen. Zum Artikel

Urteil im „Horrorhaus“-Prozess. Monatelang misshandelten Menschen eine Frau in einem Reihenhaus in Soest. Ein Cousin der Mitangeklagten Sarah A. wird nun wegen sexueller Nötigung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zum Artikel

Verlag verschickt pornografische Aufnahmen von Gisèle Pelicot. Der Pariser Verlag Tinbad verschickt zur Bewerbung eines neuen Buches pornografische Aufnahmen von Gisèle Pelicot aus dem Gerichtsprozess ohne ihre Einwilligung an Medien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Newsblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij: USA wollen Friedensschluss mit Russland bis Januar