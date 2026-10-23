Für Entlastungen fehlt Geld. CDU und Länder fordern, den Bürgern mehr Netto zu lassen. Doch die Steuerschätzung zeigt: Der Bund hat dafür keine Mittel. Zwar steigen die Einnahmen auf den ersten Blick, aber de facto hat die Regierung für 2027 keine Milliarde extra übrig, die sie verteilen könnte. Und in den kommenden Jahren spitzt sich die Lage zu. Zum Artikel

Interne Mails bringen AfD-Chefin Weidel in Bedrängnis. Für Parteichefin Alice Weidel könnte das Datenleck in ihrer Partei zum Problem werden: E-Mails legen nahe, dass sie schon früher von einer Schweizer Großspende gewusst haben könnte, als sie bislang zugab. Zum Artikel

IG Metall droht VW mit größtem Konflikt in Geschichte des Konzerns. Die Gewerkschaft will Werksschließungen und Nullrunden bei den Gehältern verhindern. Schon bald könnte gestreikt werden. Zum Artikel

Kiew: Starlink bleibt trotz Trumps Ankündigung gedrosselt. Der US-Präsident hatte am Donnerstag verkündet, das Satelliteninternet in der Ukraine sei nicht mehr gedrosselt. Doch Kiew merkt noch nichts davon. Die Luftabwehr des Landes bleibt damit geschwächt. Zum Newsblog zum Ukrainekrieg

Schüsse bei Paris: Minister spricht von „terroristischer Tat“. Ein Mann schießt aus dem Auto, tötet einen Menschen und verletzt vier weitere, darunter eine Zwölfjährige. Er wird festgenommen, die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt. Zum Artikel

Israel bereitet Abriegelung des Westjordanlands vor. Ministerpräsident Netanjahu kündigt zudem einen Großeinsatz in dem Gebiet an. Er reagiert damit auf einen Angriff mit mehreren Verletzten in dem besetzten Palästinensergebiet. Zum Artikel

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