Steinmeier beschwört deutsch-britische Freundschaft. Beim ersten Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren wird Steinmeier mit Pomp von König Charles III. in Schloss Windsor empfangen. Vor dem Parlament in London beschwört er die Einigkeit der großen europäischen Staaten: „Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren.“ (SZ Plus) Zum Artikel

Beate Zschäpe sagt als Zeugin aus. Zschäpes ehemals beste Freundin Susann Eminger ist vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Als Belastungszeugin tritt die zu lebenslanger Haft verurteilte NSU-Terroristin auf. Neue Informationen gibt sie jedoch nicht preis. (SZ Plus) Zum Artikel

Bundestag beschließt Entlastungen für Pendler und Gastronomen. Der Bundestag beschließt Erleichterungen, unter anderem bei der Mehrwertsteuer und durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Doch die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus. Zum Artikel

Merz will Belgien von Freigabe russischer Milliarden überzeugen. Der Kanzler fliegt überraschend nach Brüssel, um dem belgischen Premier ins Gewissen zu reden. Das soll die Blockade gegen den Plan brechen, bisher eingefrorene russische Milliarden nach Kiew zu überweisen. Der Ukraine droht andernfalls der finanzielle Kollaps. (SZ Plus) Zum Artikel

Ministerpräsidentenkonferenz einigt sich auf Modernisierungsagenda. Bundeskanzler Merz und die Ministerpräsidenten beschließen 200 Maßnahmen für die Staatsmodernisierung. Sie soll die Zusammenarbeit der Länder sowie die Prozesse mit dem Bund vereinfachen – und damit auch das Leben der Bürger. (SZ Plus) Zum Artikel

