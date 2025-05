Steinmeier kritisiert bei Weltkriegsgedenken „Geschichtslügen“ des Kreml. Bundespräsident Steinmeier übt bei der Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs Kritik an Kremlchef Putin und US-Präsident Trump. Deutschland sei dankbar für die Befreiung vom Nationalsozialismus und vergesse auch die Rolle der Roten Armee nicht. Doch Putins Überfall auf die Ukraine habe nichts mit dem Kampf gegen den Faschismus zu tun. Die Lehren aus der NS-Zeit dürften nicht vergessen werden. Zum Artikel

Verfassungsschutz nennt AfD vorerst nicht mehr rechtsextremistisch. Vor nicht mal einer Woche hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Jetzt hat es eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Denn die AfD hatte gegen die Einschätzung geklagt und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht. Doch die Zurückhaltung gilt nur bis zu einer Entscheidung des Gerichts. Zum Artikel

EU bereitet nächsten Gegenschlag im Handelskonflikt mit Trump vor. Die EU-Kommission könnte bald den US-Flugzeugbauer Boeing mit Zöllen treffen. Noch setzt Brüssel auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit Trump. Doch die Hoffnung darauf schwindet mit jedem Tag. Zum Artikel (SZ Plus)

Indien greift Flugabwehrsysteme in Pakistan an. Im Konflikt zwischen den Atommächten ist keine Entspannung in Sicht. Beide Länder attackieren laut Indien die Flugabwehr der jeweils anderen Seite. Zum Artikel

EU-Parlament macht Weg für mehr Wolfs-Abschüsse frei. Immer wieder reißen Wölfe Nutztiere wie Schafe oder Ziegen. Der Schutz des Wolfs ist daher ein heiß diskutiertes Thema. Die EU räumt Mitgliedsstaaten nun mehr Spielraum im Umgang mit dem Raubtier ein. Umweltschützer kritisieren die Entscheidung heftig. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen