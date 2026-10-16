US-Senatoren verlangen Klarheit über Starlink-Drosselung in der Ukraine. Die vorübergehende Drosselung des militärisch genutzten Satelliteninternets sorgt im US-Senat für parteiübergreifende Kritik. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

EU rüstet sich für den Handelsstreit mit China. Beim Gipfel in Brüssel verspricht Kommissionschefin von der Leyen neue Schutzinstrumente gegen die übermächtige Konkurrenz aus Asien. Neben dem Dialog soll die EU mehr Handlungsspielraum gewinnen und auf Angriffe künftig mit dem Ausschluss aus dem Binnenmarkt reagieren können. Zum Artikel

Deutschland und Frankreich einigen sich auf Auto-Deal. Merz und Macron besiegeln einen Kompromiss zu den EU-Regeln für Autokonzerne. Das eigentlich schon beschlossene Verbrenner-Aus dürfte damit vom Tisch sein. Zum Artikel

„Persönliche Rache Trumps“: FBI-Mitarbeiter klagen gegen Kündigung. Nach Ermittlungen gegen den US-Präsidenten in der Affäre um Geheimdokumente verlieren neun FBI-Beschäftigte ihre Stelle. Nun ziehen sie vor Gericht. Zum Newsblog zur US-Politik

Berichte: Verletzte nach Siedlerangriffen im Westjordanland. Neben mehreren Palästinensern sei auch eine ausländische Journalistin im Krankenhaus behandelt worden, melden palästinensische und israelische Medien. Die Gewalt habe sich vor allem gegen Helfer bei der Olivenernte gerichtet. Zum Newsblog zum Nahen Osten

Berliner Linke-Fraktionsspitze geht auf Distanz zu Vanessa Emde. „Wir müssen feststellen, dass wir uns mit einer Abgeordneten konstituiert haben, die nicht mit der Partei kooperiert“, heißt es. Emde hält an umstrittenen Aussagen zu Israel und dem Nahostkonflikt fest. Zum Newsblog zu den Landtagswahlenl

Abschiebung von Baby angedroht: Bundesamt weist Kritik zurück. Man habe nicht gegen geltende Rechtsprechung verstoßen. Es wäre ohnehin noch Aufgabe der örtlichen Ausländerbehörde gewesen, konkrete Abschiebehindernisse zu prüfen, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit. Zum Artikel

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