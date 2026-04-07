Merz und Reiche wegen Spritpreisen unter Druck. Die SPD-Fraktion fordert von Kanzler Merz und der Regierung bis Anfang nächster Woche einen neuen Plan zur Begrenzung der Spritpreise. Als Lösungsmodelle werden ein Preisdeckel nach Luxemburger Vorbild, Tankrabatte oder eine Übergewinnsteuer diskutiert. Zum Artikel

US-Vize Vance unterstützt Orbán im Wahlkampf Der rechtspopulistische Regierungschef in Budapest sieht einer Parlamentswahl entgegen, die er verlieren könnte. Der US-Vizepräsident leistet ihm bereitwillig rhetorische Hilfe: Er pries seinen ungarischen Gastgeber auf der Pressekonferenz als „weisen Staatsmann“, auf den Trump und er gerne hörten. Zum Artikel

MEINUNG Bei der Wahl in Ungarn geht es um den ideellen Kern der EU

Berlin will Hunderte indische Studierende ausweisen. Mehr als 300 Studierenden wurde bereits mitgeteilt, dass sie Deutschland verlassen müssen, da ihr Online-Studium keinen Aufenthalt erfordere. Die meisten Betroffenen studieren an der privaten Internationalen Hochschule und haben bereits Tausende Euro bezahlt. Zum Artikel

Milliarden für eine Trendwende im sozialen Wohnungsbau. Der Bund will bis 2029 die „Rekordsumme“ von 23,5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren, um den Rückgang zu stoppen. In den 1980er-Jahren gab es noch vier Millionen Sozialwohnungen, heute sind es nur noch ein bisschen mehr als eine Million. Zum Artikel

EXKLUSIV Eisenbahngewerkschaft attackiert Hubig für Schwarzfahr-Pläne. Die Bundesjustizministerin will, dass Schwarzfahren nicht mehr als Straftat behandelt wird. Die Bahn- und Polizei-Gewerkschaften kritisieren das scharf: „Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt. Wer sich Leistungen auf Kosten anderer erschleicht, muss dafür auch geradestehen“, sagt Ralf Damde, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von DB Regio. Zum Artikel

Kubicki zwingt die Liberalen zur Richtungsentscheidung

Mit seiner Kandidatur für den FDP-Vorsitz hat der 74-Jährige fast alle überrascht. In seiner Bekanntheit sieht sich Kubicki gegenüber dem 39-jährigen Henning Höne im Vorteil. Lindner soll ihm den entscheidenden Anstoß gegeben haben. Zum Artikel

Krieg in Nahost

Trump droht, eine ganze Zivilisation auszulöschen. Der US-Präsident warnt Iran mit drastischen Worten und dringt auf eine Einigung. Die Internationale Energieagentur erachtet die aktuelle Ölkrise als schwerwiegender als die von 1973, 1979 und 2022 zusammen. Zum Liveblog

Warum Japan und Südkorea den USA an der Straße von Hormus nicht helfen. Die Sperrung der Meerenge trifft die beiden Länder besonders hart, da sie auf Öl- und Gaslieferungen aus der Region angewiesen sind. Sie verweigern den USA trotzdem militärische Unterstützung. Stattdessen traut sich Japan, ganz direkt mit Iran zu verhandeln. Zum Artikel

Nach Tod eines Mitarbeiters: Weltgesundheitsorganisation pausiert Krankentransporte aus Gaza

Was heute sonst noch wichtig wird