Stromausfall in Spanien laut Netzbetreiber nicht durch Cyberangriff ausgelöst. Nach den bisherigen Erkenntnissen könne man eine Attacke von Hackern als Ursache des Blackouts ausschließen, teilt der spanische Netzbetreiber REE mit. Kurz vor dem Zusammenbruch habe es drei Ausfälle binnen weniger Sekunden gegeben. Spanien und Portugal kehren langsam wieder zur Normalität zurück. Zum Artikel

Ex-Mitarbeiter des AfD-Politikers Krah wegen Spionage angeklagt. Der Mann war im Brüsseler Büro des EU-Abgeordneten angestellt. Er soll zusammen mit einer Komplizin für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und unter anderem chinesische Oppositionelle in Deutschland bespitzelt haben, so die Bundesanwaltschaft. Zum Artikel

Studie: Mehrheit der Deutschen hält AfD für unwählbar. Das Wissen um die NS-Verbrechen sensibilisiert laut einer Studie viele Deutsche für die Gefahr durch Rechtsextremismus. Sechs von zehn Befragten sind der Meinung, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sei die AfD unwählbar. Zugleich haben allerdings antisemitische und geschichtsrevisionistische Haltungen zugenommen. Zum Artikel

Kreml lehnt Kiews Vorschlag zu 30-tägiger Waffenruhe ab. Russland habe die Offerte des ukrainischen Präsidenten Selenskij gesehen, doch dafür müssten noch einige Fragen geklärt werden, sagt Putins Sprecher Peskow. Unter anderem müssten die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine in dieser Zeit ausgesetzt werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bericht sieht Medienfreiheit in der EU bedroht. Ein neuer Report der „Civil Liberties Union for Europe“ sieht die Pressefreiheit in der EU gefährdet. Das größte Sorgenkind ist demnach Ungarn. Auch die Lage in Deutschland wird kritisiert: Lokalredaktionen schrumpfen, Monopole werden größer – und der Druck auf Journalisten steigt. Zum Artikel (SZ Plus)

