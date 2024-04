Was heute wichtig ist

EXKLUSIV " Goldene Regel" statt Schuldenobergrenze: SPD will dringende Investitionen über Kredite finanzieren. Führende Sozialdemokraten verlangen, die Schuldenbremse zu lockern und Straßen, Schulen, Digitalisierung und die Energiewende notfalls auf Pump zu finanzieren. Die meisten Ökonomen halten die geltende Schuldenbremse angesichts dringend notwendiger Investitionen für zu restriktiv. Der FDP-Finanzminister hatte jedwede Lockerung am Wochenende erneut abgelehnt. Zum Artikel (SZ Plus)