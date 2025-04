Was heute wichtig ist

SPD-Spitze wirbt an der Basis für Koalitionsvertrag. Vor dem Start des Mitgliedervotums an diesem Dienstag wächst in der Partei der Widerstand gegen die Vereinbarung mit CDU und CSU. SPD-Chef Klingbeil beschwichtigt: „Manchen Unfug der Union in diesen Koalitionsverhandlungen haben wir gestoppt.“ Zum Artikel (SZ Plus)