Was heute wichtig war

SPD-Basis macht Weg frei für schwarz-rot, Klingbeil wird Vizekanzler. Mit 84,6 Prozent stimmen die Mitglieder für eine Regierung mit CDU und CSU. Das SPD-Präsidium stimmt außerdem dafür, dass Parteichef Klingbeil in der neuen Koalition Vizekanzler und Finanzminister wird. Das restliche Personaltableau will die SPD am 5. Mai vorlegen. Zum Artikel