Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV SPD-Chef Klingbeil fordert soziale Abfederung für alle Klimaschutzgesetze. Bei allen künftigen Klimaschutzvorhaben soll von Anfang an auch die finanzielle Förderung für die Bürger klar sein, sagt Klingbeil im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Um den Höhenflug der AfD zu bremsen, müsse die Ampelkoalition außerdem weniger öffentlich streiten, sagt er an die Adresse von FDP und Grünen gerichtet. Zum Interview (SZ Plus)

Laut Kiew "schwere Lage" an der Front, aber keine Stellungsverluste. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zufolge verläuft die Gegenoffensive nach Plan. Russland hat in der Nacht offenbar Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt geflogen. Frankreich und Italien haben der Ukraine unterdessen das Flugabwehrsystem Samp/T geliefert, das inzwischen im Einsatz ist. Das System schütze vor Ort wichtige Anlagen und Menschenleben, sagt der französische Präsident Macron. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine (SZ Plus)

Britisches Parlament segnet "Partygate"-Bericht ab. Das Unterhaus billigt nach fünf Stunden langer Debatte den Bericht des Komitees, das Boris Johnson seinen Parlamentspass abnehmen will. Viele Tories, darunter Premierminister Rishi Sunak, nehmen nicht an der Abstimmung teil oder enthalten sich. Unterdessen ermittelt die Polizei wieder in der "Partygate"-Affäre, nachdem ein Video von einem illegalen Fest aufgetaucht ist, auf dem Mitarbeiter der Tories sich darüber lustig machen, "dass wir gerade die Regeln ausdehnen". Zum Artikel

Deutsche Mittelständler investieren weiter in China. In einer aktuellen Umfrage der Außenhandelskammer geben 55 Prozent der deutschen Unternehmen mit Geschäften in China an, ihre Investitionen trotz der wachsenden Spannungen zwischen Peking und dem Westen steigern zu wollen. Von Berlin wünschen sie sich Subventionen statt gesetzliche Hürden. Zum Artikel (SZ Plus)

Kleinparteien werfen Regierung "Machtmissbrauch" vor. Piratenpartei, ÖDP, Volt und "Die Partei" kritisieren, dass die Ampelkoalition bei Europawahlen eine Zwei-Prozent-Hürde einführen will. Millionen an Stimmen würden so "vernichtet". Die Sperrklausel könnte von der übernächsten Europawahl an gelten. Zum Artikel

Umweltschützer befürchten anhaltendes Fischsterben in der Oder. Wieder sterben Fische in den Zuläufen der Oder. Seit April werden wieder tote Fische aus den Kanälen gezogen, von 800 Kilo spricht der polnische Anglerverband. Sie starben am Gift der Goldalge. In deutschen Behörden lässt das die Alarmglocken klingen. "Es sieht alles nicht so gut aus", sagt Lilian Busse, die Vizepräsidentin des Umweltbundesamtes. "Wenn wir die Alge einmal drin haben im Fluss, ist es schwer, sie wieder rauszubekommen." Zum Artikel

Bei "Hart aber fair" geht es um "Rammstein", Missbrauch, Männer und Frauen. In der Sendung von Louis Klamroth wird am Montagabend vieles wüst durcheinander geworfen. Die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann dienen als Anlass, über vieles zu sprechen - von sexuellem Missbrauch bis hin zu sogenannten Dick Pics, von denen gar eines gezeigt wird. Auch Sexismus und ökonomische Ungerechtigkeiten wie die "Gender Pay Gap" werden diskutiert. Dabei ist unter anderem die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Zum Artikel (SZ Plus)

Flick braucht gegen Kolumbien ein Erfolgserlebnis. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in Gelsenkirchen zum Saisonabschluss auf die Südamerikaner. Ein Sieg wäre nach den zuletzt ernüchternden Spielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) wichtig für den Bundestrainer. Der ist zuletzt zunehmend unter Druck geraten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen