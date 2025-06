Was heute wichtig ist

Neue SPD-Spitze gewählt – Demütigung für Klingbeil. Arbeitsministerin Bas bekommt auf dem Bundesparteitag in Berlin 95 Prozent der Stimmen, der Vizekanzler nur 64,9 Prozent. Noch nie hat ein SPD-Vorsitzender ohne Gegenkandidat ein so schlechtes Ergebnis eingefahren. Die Kritik der Basis gilt auch seiner Machtfülle. Zum Artikel (SZ Plus)