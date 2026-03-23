Was heute wichtig war
Klingbeil kündigt „hartes Ringen“ mit der Union an. Nach den Verlusten der SPD bei den Landtagswahlen lehnen die Parteivorsitzenden Personaldebatten ab. Als Juniorpartner im Bund wollen sie an Reformvorhaben festhalten – aber verstärkt sozialdemokratische Akzente setzen. Zum Artikel
FDP-Vorstand um Parteichef Dürr tritt geschlossen zurück, Neuwahl im Mai. Die Liberalen ziehen die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden in Rheinland-Pfalz. Beim Parteitag im Mai sollen Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt werden – ein Jahr früher als eigentlich vorgesehen. Zum Bundespolitik-Liveblog
Trump: Angriffe auf Irans Energieanlagen sollen ausgesetzt werden. Fünf Tage lang würden die USA keine Kraftwerke in Iran mehr angreifen, kündigt der Präsident an, wenn laufende Gespräche erfolgreich seien. Teheran dementiert allerdings, dass es solche Gespräche gibt. Zum Iran-Liveblog
- Iran-Krieg: Deutsche Reeder warnen vor Gefahr für Seeleute
Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen BMW und Mercedes. Vor dem Bundesgerichtshof wollte die Deutsche Umwelthilfe bei den beiden Autobauern ein Ende der Produktion von Verbrennern im Jahr 2030 durchsetzen. Der BGH weist die Klage nun ab. Das Verbrenner-Aus sei Sache der Politik, nicht der Gerichte. Zum Artikel
Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der 40-Jährige hat sich beim SV Elversberg über Jahre einen exzellenten Ruf erarbeitet. Beim BVB bekommt der Nachfolger von Sebastian Kehl einen Vertrag bis 2029. Der Verein ist erst Books zweite Station im Profibereich. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Oberbürgermeisterwahl in München: Ex-OB Ude rechnet mit seinem Nachfolger Reiter ab
- FU Berlin: Verwaltungsgericht weist Klage im Streit um besseren Schutz vor antisemitischer Diskriminierung aus formellen Gründen ab
- Frankreich: Ex-Regierungschef Jospin ist tot
- New York: Ein Flugzeug stößt auf dem Flughafen LaGuardia mit einem Feuerwehrauto zusammen – beide Piloten sterben