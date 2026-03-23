Klingbeil kündigt „hartes Ringen“ mit der Union an. Nach den Verlusten der SPD bei den Landtagswahlen lehnen die Parteivorsitzenden Personaldebatten ab. Als Juniorpartner im Bund wollen sie an Reformvorhaben festhalten – aber verstärkt sozialdemokratische Akzente setzen. Zum Artikel

FDP-Vorstand um Parteichef Dürr tritt geschlossen zurück, Neuwahl im Mai. Die Liberalen ziehen die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden in Rheinland-Pfalz. Beim Parteitag im Mai sollen Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt werden – ein Jahr früher als eigentlich vorgesehen. Zum Bundespolitik-Liveblog

Trump: Angriffe auf Irans Energieanlagen sollen ausgesetzt werden. Fünf Tage lang würden die USA keine Kraftwerke in Iran mehr angreifen, kündigt der Präsident an, wenn laufende Gespräche erfolgreich seien. Teheran dementiert allerdings, dass es solche Gespräche gibt. Zum Iran-Liveblog

Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen BMW und Mercedes. Vor dem Bundesgerichtshof wollte die Deutsche Umwelthilfe bei den beiden Autobauern ein Ende der Produktion von Verbrennern im Jahr 2030 durchsetzen. Der BGH weist die Klage nun ab. Das Verbrenner-Aus sei Sache der Politik, nicht der Gerichte. Zum Artikel

MEINUNG Das ist beileibe nicht das Ende aller Klimaklagen

Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der 40-Jährige hat sich beim SV Elversberg über Jahre einen exzellenten Ruf erarbeitet. Beim BVB bekommt der Nachfolger von Sebastian Kehl einen Vertrag bis 2029. Der Verein ist erst Books zweite Station im Profibereich. Zum Artikel

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