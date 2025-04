SPD verärgert über Vorschläge des Bamf-Präsidenten zu Asylrecht. Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Sommer, fordert die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Unionsfraktionschef Frei zeigt sich aufgeschlossen. Die SPD-Verhandler sprechen von einer Provokation. Sommers Aufgabe sei es nicht, die Grundrechte infrage zu stellen, sagt SPD-Politiker Stegner der SZ. Zum Artikel (SZ Plus)

Weil hört als Ministerpräsident von Niedersachsen auf. Der SPD-Politiker will den Posten im Mai nach zwölf Jahren abgeben und begründet den Schritt mit seinem Alter. „Ich habe den Eindruck, es ist Zeit, kürzerzutreten“, sagt Weil bei einer Pressekonferenz. Auch vom Landesvorsitz seiner Partei zieht er sich zurück. Wirtschaftsminister Lies soll neuer Regierungschef werden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Weil erweist der SPD mit seinem Rückzug einen letzten Dienst (SZ Plus)

Baerbock besucht Kiew. Die geschäftsführende Außenministerin will mit einer ihrer letzten Reisen noch ein Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen Land setzen. Europa müsse zeigen, dass es „ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine“ stehe. Baerbock stimmte sich dabei auch mit der CDU ab. Zum Artikel

LIVEBLOG Erste Nacht ohne Drohnenangriffe auf die Ukraine im Jahr 2025

DWD warnt: Erwärmung beschleunigt sich in Deutschland. Bislang ging der Deutsche Wetterdienst (DWD) davon aus, dass die Temperaturen infolge des Klimawandels gleichmäßig steigen. Doch mittlerweile steigen sie schneller, sagen die Meteorologen. Die Auswirkungen seien bereits heute gravierend. Im Jahr 2024 gab es mehr als 50 Tage, in denen deutschlandweit mehr als 25 Grad erreicht wurden - doppelt so viel wie üblich. Zum Artikel

„Dieses In-die-Tasche-Lügen mag ich nicht.“ Wie läuft es mit der Digitalisierung in Deutschland? Dank ihm ziemlich gut, findet Volker Wissing – hier und dort sei das Land „kein Stück weiter“, sagt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands. Die Frage ist nur: Was nun? Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Deutschland in der Chipproduktion mithält. Jeder zweite Halbleiter kommt aus Taiwan, der Bau der Intel-Fabrik in Magdeburg ist gestoppt. Trotzdem haben Deutschland und Europa eine Chance. Zum Artikel (SZ Plus)

