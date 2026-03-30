Sparvorschläge für Krankenkassen: Ende der Mitversicherung von Ehepartnern Wegen stark steigender Ausgaben steht die Gesundheitsversorgung unter Druck. Jetzt hat eine Expertenkommission 66 Sparvorschläge gemacht. Darunter drastische wie die Abschaffung der Mitversicherung von Ehepartnern. Alle Vorschläge zusammengenommen würden bis zu 42 Milliarden Euro einsparen. Zum Artikel

MEINUNG Die Vorschläge zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung greifen zu kurz

Merz und al-Scharaa sprechen über Rückkehr von 80 Prozent der Syrer Der syrische Präsident erhält in Berlin Zuspruch vonseiten der Bundesregierung. Merz betont, dass man ein Interesse daran habe, dass Ärzte und Pflegekräfte bleiben. In Deutschland leben mehr als 940 000 syrische Staatsbürger. Flüchtlingshelfer befürchten das Aufflammen einer „zynischen Rückführungsdebatte“. Zum Artikel

Iran-Krieg treibt Inflation im März auf 2,7 Prozent. Wegen der gestiegenen Energiepreise erwartet das Statistische Bundesamt, dass Waren und Dienstleistungen wieder teurer werden. Es ist die höchste Teuerungsrate seit mehr als zwei Jahren. Zum Artikel

Israels Regierung will Todesstrafe wiedereinführen – nur für Palästinenser. Der Gesetzentwurf des rechtsextremen Polizeiministers Ben-Gvir unterscheidet zwischen jüdischem und palästinensischem Terrorismus. Im Falle der Todesstrafe soll diese innerhalb von 90 Tagen durch Erhängen vollstreckt werden. Menschenrechtler sind entsetzt, auch aus Deutschland kommt Kritik. Zum Artikel

Vor Abstimmung in Knesset: Europäische Außenminister warnen Israel vor Einführung der Todesstrafe

Papperger lästert über Ukraine-Drohnen, Rheinmetall rudert zurück. Vor ein paar Tagen hatte Rheinmetall-Chef Papperger die ukrainische Drohnentechnologie herabgewürdigt – nun bekundet sein Unternehmen „größten Respekt“ für die Verteidigungsbemühungen der Ukrainer gegen Russland. Sie leisteten einen „unermesslichen Beitrag“ zu ihrer Verteidigung. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Geschäfte mit den Golfstaaten: So macht die Ukraine ihre Drohnen-Expertise zu Geld

Trump: Würde am liebsten das Öl in Iran nehmen. In einem Interview mit der Financial Times spekuliert der US-Präsident über die Einnahme der Insel Charg. Gleichzeitig spricht Trump von guten Fortschritten bei den Gesprächen mit Iran. In Libanon ist ein Soldat der UN-Friedenstruppe getötet worden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

MEINUNG Mit dem Einsatz von Bodentruppen könnten die USA den Fehler von Vietnam wiederholen

Debatte um digitale Gewalt in der Talkshow „Caren Miosga“ mit Collien Fernandes. Auch Justizministerin Stefanie Hubig kommt zu Wort. Der mediale Umgang mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt auf den wichtigsten Sendeplätzen ist neu. Die Demonstrationen in deutschen Großstädten, auch die vielen öffentlichen Solidaritätsbekundungen mit Fernandes zeigen die Erschütterung in der Öffentlichkeit. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war