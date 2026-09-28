Nach Sardinien-Reise: Spahn gibt Posten im Haushaltsausschuss auf. Es sollte der Anfang seines Comebacks sein, nur wenige Monate nach dem Rücktritt als Unions-Fraktionschef. Doch Spahn ist erneut gescheitert. Zum Artikel

London vermutet Irans Revolutionsgarden hinter Anschlagsversuch. Knapp haben britische Sicherheitskräfte wohl einen Anschlag auf eine Luftwaffenbasis verhindert, von der aus die USA Angriffe auf Iran starten. Verteidigungsminister Streeting macht „staatlich-gestützte Akteure“ verantwortlich. Zum Artikel

Keine Käufer gefunden: Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen. In der Corona-Pandemie verdiente Biontech Milliarden – damit ist es vorbei. Das Unternehmen muss sparen und baut Personal ab. Nun ist klar, dass an drei Standorten die Tore endgültig schließen. Zum Artikel

Forderungen nach Kurswechsel in der CDU werden lauter. Zu viele gesellschaftliche Gruppen kämen in der Union kaum noch vor, klagt der Arbeitnehmerflügel. Eine Volkspartei, die nur noch mit sich selbst spreche, höre auf, Volkspartei zu sein. Zum Artikel

Berliner SPD-Chef Krach will nicht Senator werden. Der Sozialdemokrat strebt keinen Posten in einem möglichen rot-grün-roten Senat an. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Sondierungsgespräche begonnen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Einwanderer in vielen Berufen unverzichtbar. Mehr als ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland hat Wurzeln im Ausland. Besonders in Berufen, in denen händeringend Fachkräfte gesucht werden, würde ohne sie kaum etwas gehen. Zum Artikel

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