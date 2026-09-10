Spahn entschuldigt sich für Umgang mit Thema Leihmutterschaft. Der CDU-Politiker entschuldigt sich in einem Brief an seine Wähler für den Widerspruch zwischen seiner früheren Position gegen Leihmutterschaft und seiner privaten Entscheidung. Er gibt zu, dass er „zu feige“ war, seine veränderte Haltung rechtzeitig öffentlich zu machen. Zum Artikel

EXKLUSIV: Was kostet die umstrittene „Rente mit 63“? Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Debatte über die abschlagsfreie Frührente wieder aufgekommen. Jetzt zeigt eine Berechnung, wie stark Beschäftigte und Steuerzahler das Modell subventionieren. Zum Artikel

Prozess um getöteten Fabian: Gina H. bestreitet, jemals bei dem Jungen zu Hause gewesen zu sein. Beim Prozess in Rostock beantwortet die Angeklagte erstmals Fragen des Gerichts. Die 30-Jährige will beweisen, dass sie nichts mit dem Tod des achtjährigen Fabian zu tun hat – und erzählt von einem gewalttätigen Ex-Partner. Zum Artikel

Huthi nehmen Hafenstadt Mokka in Jemen ein. Die Miliz kommt nun der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab näher. Damit ist eine bedeutende Handelsroute für Rohöl und andere Güter bedroht. Eine Blockade des Nadelöhrs würde Golfstaaten wie Saudi-Arabien von ihren wichtigsten Handelswegen abschneiden. Zum Newsblog

Berliner SPD-Kandidat Krach will weiter Wahlkampf machen. Der Sozialdemokrat möchte ungeachtet der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen ihn weiterhin um Wählerstimmen werben. Er habe nichts zu verbergen und sich nichts vorzuwerfen, teilt Krach mit. Rückhalt kommt aus seiner Partei. Zum Artikel

Sanierung des maroden Schienennetzes dauert länger als geplant. Waren bislang pro Jahr drei bis vier sogenannte Korridorsanierungen geplant, sollen es in Zukunft nur noch zwei oder in Sonderfällen drei sein, kündigt Bahn-Chefin Palla an. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagt sie. Zum Artikel

EZB hebt Leitzins auf 2,5 Prozent an. Die Energiekrise treibt die Inflation in der Euro-Zone. Benzin und Diesel sind so teuer wie lange nicht. Daher sehen sich die Notenbanker zu einer Reaktion gezwungen. Sie wollen nicht wieder den gleichen Fehler machen wie 2022. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Newsblog zur Bundespolitik: Innenminister Dobrindt: Müssen jeden Tag mit Anschlagsszenario rechnen

Newsblog zu den Landtagswahlen: AfD-Fraktionsspitze in Sachsen-Anhalt ohne Gegenstimme wiedergewählt