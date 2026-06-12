Space-X: Der größte Börsengang der Geschichte ist gestartet. Die Weltraumfirma von Elon Musk hat mit einem Rekord-Börsengang Geschichte geschrieben. Space-X ist mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt, nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar. Die Bewertung von Space-X erreichte mit dem ersten Kurs knapp zwei Billionen Dollar. Zum Artikel

Britischer Maler David Hockney gestorben. David Hockney war für sein Heimatland mehr als ein hochverehrter Künstler. Seine besondere Ausstrahlung wurzelte in der Art, wie er Bodenständigkeit, Glamour, Grenzüberschreitung und technische Perfektion miteinander verband. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Zum Nachruf

Stimmen für ein schärferes Sexualstrafrecht mehren sich. Bei der Justizministerkonferenz wird eine wachsende Unterstützung für das juristische Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ deutlich. Einen Konsens gibt es aber vorerst nur für kleinere Änderungen im Sexualstrafrecht. Die Verjährungsfrist für Vergewaltigung soll von fünf auf 20 Jahre verlängert werden. Eine Anzeigepflicht für schwere Sexualstraftaten soll geprüft werden, um Schweigekartelle in Sport oder Kirche besser aufzubrechen. Zum Artikel

USA wollen Kampfjets aus Europa abziehen. Die USA reduzieren ihren Beitrag zum Nato Force Model und stellen künftig weniger Kampfjets, Schiffe und militärische Ausrüstung für Europas Verteidigung bereit. Der amerikanische Anteil an den militärischen Kapazitäten des Bündnisses könnte bis 2035 von derzeit 44 Prozent auf 30 Prozent sinken. Einen Teil der Ausrüstung können die Europäer selbst ersetzen, aber wohl nicht alles. Zum Artikel

Grüne Jugend wirft Parteichefin Brantner Spaltung vor. Die Grüne Jugend wirft Parteichefin Franziska Brantner und Bundesvorstand Heiko Knopf vor, hinter den Kulissen eine Konkurrenz-Jugendorganisation der Realos aufzubauen. Auslöser der Debatten ist ein Treffen von 120 Jung-Realos vergangenen Freitag in Berlin, bei dem auch Brantner und Knopf auftraten. Zum Artikel

Fraktionen im Bundestag einig über Nullrunde bei den Diäten. der Abgeordneten Alle Bundestagsfraktionen verzichten auf die automatische Diätenerhöhung um 4,2 Prozent von 11 833 auf 12 330 Euro zum 1. Juli. Die Koalition begründet den Verzicht mit den geplanten Leistungskürzungen für Bürger im Rahmen der Regierungsreformen. Zum Artikel

Disziplinarverfahren gegen Münchens Ex-Bürgermeister Reiter. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister könnte gegen das Beamtenrecht verstoßen haben, indem er ohne Genehmigung des Stadtrats eine bezahlte Tätigkeit beim FC Bayern ausgeübt hat. Zum Artikel

Thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha im Alter von 47 Jahren gestorben. Die älteste Tochter von König Rama X. hätte die erste Frau auf dem thailändischen Thron werden können. Im Dezember 2022 brach sie beim Lauftraining zusammen und lag seither im Koma, nun ist sie gestorben. Zum Artikel

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Fußball WM 2026

Sollten Fußballer auch Vorbilder sein? Geste des Protests, moralische Ignoranz – deutsche WM-Teams haben mit beidem Erfahrung. Wie wird die jetzige Elf mit Trump umgehen? Die US-Boys haben sich bereits was getraut. Zum Artikel

Curaçao: Er regiert Deutschlands ersten WM-Gegner. Gilmar Pisas, 54, ist der Premier des kleinsten Teilnehmers einer Endrunde aller Zeiten – einer 444 Quadratkilometer großen Insel, die man einen Staat nicht nennen kann. Zum Artikel

Der Favorit auf den WM-Titel 2026? Die Vororte von Paris. 99 Spieler bei dieser WM sind in Frankreich geboren worden – fast vier volle Kader. Viele von ihnen haben das Spiel auf den Bolzplätzen der Banlieues gelernt. Zum Artikel

Podcast „In aller Ruhe“: „Für die, die das Spiel organisieren, gibt es nur eine Richtung: immer mehr“. Was macht eine erfolgreiche Mannschaft aus? Thomas Hitzlsperger über die Rolle von Daten und Taktik, die extreme Belastung einer WM und Rassismus in der Kabine. Zum Podcast