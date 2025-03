EXKLUSIV Die Grünen sind empört über die Ergebnisse der Sondierungen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Haßelmann und Dröge nennen Union und SPD nur noch despektierlich „kleine Koalition“ – und machen dem Bündnis schwere Vorwürfe: Ein Sondervermögen für die Infrastruktur müsse dazu führen, dass tatsächlich mehr in diese investiert werde. Zum Artikel (SZ Plus)

Seehofer greift Söder offen an. Der ehemalige CSU-Chef wirft seinem Nachfolger bei den Schuldenplänen Wortbruch vor und kritisiert dessen Wahlergebnisse als historisch schlecht. Auch in der eigenen Bayern-Koalition droht Ungemach. Zum Artikel

Welle der Gewalt gegen Assad-Anhänger: Hunderte Tote. Assad-treue Kämpfer sollen die neue Regierung angegriffen haben. Die soll mit Massakern an der Zivilbevölkerung zurückgeschlagen haben. Videos in Sozialen Medien zeigen Ansammlungen von Leichen, Erschießungen und massive Gewalt. Die Bundesregierung reagiert schockiert - und appelliert an die Übergangsregierung. Zum Artikel

MEINUNG Der Bürgerkrieg droht nach Syrien zurückzukehren (SZ Plus)

Verspätungen: Bahn zahlt ihren Kunden fast 200 Millionen Euro Entschädigungen. Weil Züge immer unpünktlicher kommen, wird es auch immer teurer für die Bahn. Im vergangenen Jahr hat der Konzern seinen Reisenden so viel wie nie zuvor an Entschädigungen gezahlt. Die Bahn führt das auf die Baustellen, Sperrungen und Langsamfahrstellen zurück, die sie 2024 aufgrund der störanfälligen Infrastruktur einrichten musste. Zum Artikel (SZ Plus)

Vor geplanten Gesprächen: Russland verstärkt massiv Angriffe auf Ukraine. Selenskij spricht von 2 100 russischen Luftattacken in einer Woche auf sein Land. Vertreter der Ukraine und der USA planen erste Gespräche in Saudi-Arabien. Eine knappe Woche nach dem Eklat im Weißen Haus blickt der ukrainische Präsident zuversichtlich auf das Treffen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Trump: Vielleicht überlebt die Ukraine ohnehin nicht

Israel stoppt Stromlieferungen in den Gazastreifen. Erst blockiert die Regierung von Netanjahu humanitäre Hilfslieferungen, jetzt dreht sie in dem isolierten Küstenstreifen den Strom ab. Damit will Israel Druck auf die Terrororganisation Hamas ausüben, die noch Dutzende Geiseln festhält. Montag sollen die Gespräche über die zweite Phase der Waffenruhe weitergehen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Betrug im Skispringen: Norwegen gibt Manipulationen zu. Nach der Disqualifikation dreier norwegischer Springer räumt der Verband die Manipulationen an den Sprunganzügen der Athleten ein. Sportchef Aalbu spricht von „Dummheit“ und kündigt eine interne Untersuchung an. Namen von Verantwortlichen will er nicht nennen. Der Betrug beschädigt den Nordischen Skisport schwer. Zum Artikel (SZ Plus)

Teamarzt gestorben: Barça-Spiel kurz vor Anpfiff abgesagt. Vor dem Spiel des FC Barcelona gegen Osasuna legt sich Teamarzt Carles Miñarro schlafen – und wacht nicht wieder auf. Die Partie wird abgesagt, der Klub steht unter Schock. Nationaltorwart ter Stegen, der beim FC Barcelona derzeit verletzt pausieren muss, trauert um den 53-jährigen Mediziner: „Mir fehlen die Worte“. Zum Artikel

