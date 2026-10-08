Linke, Grüne und SPD in Berlin beschließen Sondierungen. Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vereinbaren die drei Parteien als Voraussetzung, Kontakte zur organisierten Kriminalität strikt zu meiden und bei Verstößen zu ahnden. Zum Artikel

Literaturnobelpreis geht an Kanadierin Anne Carson. Die Autorin bewegt sich im Niemandsland zwischen den vertrauten Formen des Schreibens. Als Essayistin schweift sie durch die Antike wie durch die ästhetische Moderne. Als Autorin von Versromanen und als Performancekünstlerin bringt sie die Mythen und das Wissen der Zeiten zum Tanzen. Zum Artikel

Weniger Konkurrenz für die Deutsche Bahn. Die Bundesnetzagentur wollte dafür sorgen, dass die Deutsche Bahn auf ihren Strecken mehr Platz für Wettbewerber machen muss. Jetzt hat ein Gericht diesen Vorstoß gestoppt – ein Rückschlag für Flixtrain und Italo. Zum Artikel

EXKLUSIV Sachsen-Anhalt: CDU-Abgeordnete fordern Sven Schulze zum Rücktritt auf. „Erst wenn der Dorn aus der Wunde ist, kann sie heilen“: Der Fraktionschef der CDU gerät immer stärker unter Druck. Die Fraktionssitzung am Dienstag dürfte entscheidend werden. Zum Artikel

Regierung rechnet mit 1,3 Prozent Wachstum für 2026. Erstmals seit Langem kann die Bundesregierung eine recht positive Konjunkturprognose vorlegen. Ob das Wachstum nachhaltig sein wird, wagt aber nicht einmal Wirtschaftsministerin Reiche zu sagen. Zum Artikel

Ukraine: 33 Tote nach russischem Angriff auf Linienbusse in Kramatorsk. Bei den Attacken auf die ostukrainische Stadt sind außerdem 18 weitere Menschen verletzt worden. Russland bestreitet immer wieder, gezielt Zivilisten zu beschießen. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

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