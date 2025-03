USA setzen Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Kiew aus. Der Chef des Auslandsgeheimdiensts CIA bestätigt Medienberichte, wonach die Ukraine nicht mehr mit Aufklärung unterstützt werden soll. Ob der Informationsfluss ganz versiegt oder nur eingeschränkt wird, ist noch unklar. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Analyse: Wie Selenskij vor Trump zu Kreuze kriechen musste (SZ Plus)

Baerbock verzichtet auf Grünen-Fraktionsvorsitz im Bundestag. Die Außenministerin führt persönliche Gründe für diesen Schritt an. Die vergangenen, intensiven Jahre hätten für sie „einen privaten Preis“ gehabt. Daher werde sie sich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion bewerben. Sie betont: Das ist kein Abschied. Zum Artikel

Oberster US-Gerichtshof stoppt Trump-Plan zur Beendigung von Auslandshilfen. In einer knappen Entscheidung weist der Supreme Court einen Plan des US-Präsidenten ab, Hilfen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar einzufrieren. Zum Liveblog zur US-Politik

Mannheim: Welche Verbindungen hatte Alexander S. zu Rechtsextremisten? Die Ermittlungen zur tödlichen Amokfahrt am Rosenmontag hatten zunächst keinen politischen Hintergrund der Tat ergeben. Nun zeigt sich, dass der Tatverdächtige offenbar in Kontakt mit einer Neonazigruppe stand. Zum Artikel (SZ Plus)

Chinesische Wirtschaft soll trotz Krise um fünf Prozent wachsen. Ministerpräsident Li beginnt den Volkskongress mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme, er warnt vor wachsendem Druck von außen, vor allem durch die USA. Peking will mit ambitionierten Wirtschaftszielen dagegenhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: