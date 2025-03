Historische Entscheidung: Zahlreiche abgewählte oder freiwillig ausgeschiedene Abgeordnete kehren noch einmal ins Parlament zurück (SZ Plus)

Regierungsbildung: Wer für Union und SPD verhandelt. In 16 Arbeitsgruppen mit je 16 Mitgliedern sprechen Union und SPD über eine Koalition. Sie sind im Verhältnis 7-6-3 auf SPD, CDU und CSU verteilt. Ein Blick auf die Besetzung erlaubt einen ersten Eindruck, wer in der geplanten schwarz-roten Koalition eine größere Rolle spielen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Der Fall Gelbhaar: Chronologie eines Grenzfalls. Gleich zweimal waren Vorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar im Bundestagswahlkampf Thema: Als sie aufkamen - und als sie größtenteils in sich zusammenfielen. Die Partei versprach Aufklärung, doch die erfolgte nicht. In der SZ erzählen jetzt erstmals mehrere Frauen, welche Erfahrungen sie mit Gelbhaar gemacht haben wollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine muss sich in Region Kursk zurückziehen. Nach den Verhandlungen in Dschidda liefern die USA der Ukraine wieder Waffen, doch die geplante Feuerpause ist nicht in Sicht. Russische Truppen erobern Teile der russischen Stadt Sudscha zurück. Erstmals reist Kremlchef Putin in die umkämpfte Kursker Region. Zum Artikel

Nockherberg: „Schärfe dient zum Kaschieren schlechter Inhalte“. Vor prominentem Publikum versuchen Bußprediger Maxi Schafroth und die Darsteller im Singspiel, den im Raketentempo verlaufenden Veränderungen der Welt hinterherzuhecheln. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: BVB gewinnt in Lille mit 2:1. Die Dortmunder drehen einen Rückstand um und machen das maue 1:1 aus dem Hinspiel vergessen. Die Tore erzielen Can und Beier. Als Belohnung kann das Team von Trainer Kovac in der zweiten Aprilwoche im Viertelfinale gegen den spanischen Tabellenführer Barcelona spielen. Zum Artikel

Atlético gegen Real: Ein irres Missgeschick entscheidet das Madrider Derby

Weitere wichtige Themen