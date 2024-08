Drei Tote und mehrere Verletzte bei Messerangriff auf Stadtfest in Solingen. Am Freitagabend greift ein Mann mehrere Besucher mit einem Messer an. Drei Menschen werden getötet, acht verletzt - fünf davon schwer. Der Täter ist flüchtig, die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihm. Die Polizei geht von einem Anschlag aus, das Motiv und viele Details sind bislang unklar. Zum Artikel

Nach Huthi-Angriff auf Öltanker droht Umweltkatastrophe im Roten Meer. Die britische Seehandelsbehörde meldet drei Feuer auf der "Sounion", die mit 150 000 Tonnen Rohöl beladen ist. Das Schiff war mutmaßlich von Huthi-Rebellen aus Jemen angegriffen und danach evakuiert worden. Die EU-Marinemission "Aspides" warnt vor den Folgen eines Ölteppichs. Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV: Fahrpläne "ohne Gewähr": Langes Warten auf pünktliche Züge. Viele Zugbetreiber sind verzweifelt. Unterlagen der Bahn, die der SZ vorliegen, dokumentieren zahlreiche Baustellen, außerdem informiert die Bahn die Zugbetreiber oft erst kurz vor der Abfahrt über Änderungen durch Baumaßnahmen. Bis die Fahrpläne wieder vollständig funktionieren, soll es noch Jahre dauern. Zum Artikel (SZ Plus)

Kennedy zieht sich in Swing States aus US-Wahlkampf zurück. Der parteilose Kandidat will nun für den Republikaner Trump werben. Trump lobt den umstrittenen Politiker als "phänomenal" und "brillant". Über den Schritt war bereits spekuliert worden. Robert F. Kennedy Jr. ist der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Grüne fordern Englisch auf dem Amt. Spitzenpolitiker der Partei fordern eine neue Offensive beim Anwerben von Arbeitskräften aus dem Ausland. In einem Papier fordern sie unter anderem eine zentrale Einwanderungsagentur. Auch die Sprachbarrieren auf Ämtern sollen fallen: Es soll ein Fahrplan für die Einführung von Englisch als Zweitsprache erarbeitet werden. Zum Artikel

EXKLUSIV: Wittenberg - Klage gegen antisemitisches Relief scheitert in KarlsruheSeit Jahren versucht ein Kläger, eine antisemitische Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche gerichtlich entfernen zu lassen. In dem Relief mit der "Judensau" sieht der Kläger "in Stein gemeißelten Antisemitismus". Der Versuch hat auch beim Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehrere Tote bei Geiselnahme in russischem Gefängnis. Eine Geiselnahme in einem russischen Gefängnis ist mit mindestens acht Toten zu Ende gegangen. Stundenlang halten Gefangene in einer russischen Strafanstalt ihre Wärter als Geiseln, am Ende greifen Spezialeinheiten ein. Die Geiselnehmer bekannten sich wohl zum IS. Zum Text

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Auswärtiges Amt warnt vor mehr Angriffen in Kiew am Wochenende

Weitere wichtige Themen