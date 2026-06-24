Familienministerin Prien will Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Eine von ihr eingesetzte Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz hat sich in der Frage einer Altersgrenze nicht festgelegt, doch Prien plädiert für klare Regeln. Sie hofft in der Frage auf eine europäische Lösung, im September will die EU-Kommission Regulierungsvorschläge vorlegen. Zum Artikel

Eröffnung von Stuttgart 21 auf Dezember 2031 verschoben. Vor dem Verkehrsausschuss des Bundestages benennt Bahn-Chefin Palla vier Hauptgründe für die enorme Verzögerung: eine komplizierte Digitalisierung, falsch verlegte Kabel, ein veraltetes Technikgebäude und die Notstromversorgung. Sie selbst zeigt sich „erschüttert“ und schweigt vor den Abgeordneten zu den entstehenden Zusatzkosten. Zum Artikel

Tausch von Technik-Komponente löste deutschlandweiten Bahn-Stillstand aus. Am späten Dienstagabend ging bei der Deutschen Bahn gar nichts mehr. Alle Züge mussten anhalten. Offenbar war das System des Bahnfunks im Zuge eines Updates ausgefallen und das Ersatzsystem hat nicht funktioniert. Warum, wird derzeit noch untersucht. Zum Artikel

Deutsch-französischer Panzerbauer KNDS geht bis Mitte Juli an die Börse. Die Bedingung dafür war die Einigung von Deutschland und Frankreich, die künftig mit jeweils 40 Prozent an dem Rüstungskonzern beteiligt sind. Die Bewertung soll bei 15 bis 20 Milliarden Euro liegen, damit wäre es der größte Börsengang einer Rüstungsfirma in Europa. Zum Artikel

MEINUNG Der große staatliche Einfluss wird Investoren abschrecken

Fraktionen von Union und SPD unterstützen Reformvorschläge zur Rente. Trotz der Kritik aus Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden zeichnet sich in den Bundestagsfraktionen eine breite Zustimmung zu den Plänen ab. Es gibt einzelne Vorbehalte, insgesamt seien die Reaktionen aber positiv, berichten Abgeordnete. Im Parlament soll es möglichst wenige Änderungen geben, um das Gesamtkonstrukt nicht zu gefährden. Zum Artikel

Alles zur Fußball-WM

Kai Havertz über Deniz Undav: „Wir können auch gut zusammenspielen“ In einem Interview spricht Deutschlands Nationalstürmer unter anderem über seinen beliebten Konkurrenten. Infantino verteidigt die Trinkpausen bei dieser WM. Ghanas Coach verhöhnt den VAR. Zum Liveblog

Vancouver ist die schönste Bühne dieser Weltmeisterschaft. Wo man mit dem Boot zum Stadion fährt: In Vancouver geht es beschaulicher zu als in anderen WM-Metropolen. Das begeistert die Fans. Doch die Bewohner machen sich Sorgen – auch wegen „The Fifa“. Zum Artikel

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