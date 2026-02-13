Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 13. Februar 2026

Lesezeit: 1 Min.

„Die Nato ist nicht nur unser, sondern auch euer Wettbewerbsvorteil, liebe Freunde“: Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede.
„Die Nato ist nicht nur unser, sondern auch euer Wettbewerbsvorteil, liebe Freunde“: Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Eröffnungsrede. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Was heute wichtig war.

Von Christoph Heinlein

Münchner Sicherheitskonferenz

Merz will europäischen Atomschirm. Der Bundeskanzler eröffnet die Sicherheitskonferenz in München mit einem Bekenntnis zu europäischer Stärke, einer Warnung an die USA – und einer Geste an den französischen Präsidenten. Zum Artikel

  • EU und USA: Merz wappnet sich mit einer Druckmittel-Liste
  • MEINUNG Marco Rubio kann die Europäer kaum noch schocken – sie wissen längst, wie sie dran sind

„Die USA brauchen uns“. Der finnische Präsident Alexander Stubb hat eine selbstbewusste Botschaft für seine Kollegen in Europa: Wir können uns auch ohne die Amerikaner verteidigen. Und im Notfall helfen wir ihnen gerne aus. Zum Interview

Was heute wichtig war

Bahn sagt mehr Bodycams für Beschäftigte zu. Gemeinsam wollten Bund, Bahn und Länder Maßnahmen für mehr Sicherheit in den Zügen erarbeiten. Doch konkret wird nur der Konzern. Der Politik fehlt das Geld – und die Gewerkschaften sind sauer. Zum Artikel

Vetternwirtschafts-Affären in der AfD weiten sich aus. Verwandte von AfD-Abgeordneten werden in den Büros anderer Abgeordneter beschäftigt. Bislang ging der Blick nach Sachsen-Anhalt. Aber auch an den Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg stellen sich Fragen. Zum Artikel

USA verlegen zweiten Flugzeugträger in Nahen Osten. Der Flugzeugträger „Gerald R. Ford“, das größte Schiff seiner Art weltweit, war mit seinen Begleitschiffen in ⁠der Karibik unterwegs und an dem Einsatz in Venezuela beteiligt. Wegen der Spannungen mit Iran nimmt er Regierungsbeamten zufolge nun Kurs auf den Nahen Osten. Zum Liveblog zur US-Politik

Olympia 2026

Das französische Eistanz-Paar Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewann Gold. Doch die französische Preisrichterin Jézabel Dabouis wich deutlich vom Jury-Durchschnitt ab.
Das französische Eistanz-Paar Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewann Gold. Doch die französische Preisrichterin Jézabel Dabouis wich deutlich vom Jury-Durchschnitt ab. (Foto: Wang Zhao/AFP)

Kontroverse um Eistanz-Entscheidung. Bevorzugte eine französische Wertungsrichterin die Gewinner aus Frankreich? Die Jurorin war schon im Lauf der Saison immer wieder mit großen Abweichungen aufgefallen. Zum Liveblog zu Olympia

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite