Merz will europäischen Atomschirm. Der Bundeskanzler eröffnet die Sicherheitskonferenz in München mit einem Bekenntnis zu europäischer Stärke, einer Warnung an die USA – und einer Geste an den französischen Präsidenten. Zum Artikel

„Die USA brauchen uns“. Der finnische Präsident Alexander Stubb hat eine selbstbewusste Botschaft für seine Kollegen in Europa: Wir können uns auch ohne die Amerikaner verteidigen. Und im Notfall helfen wir ihnen gerne aus. Zum Interview

Was heute wichtig war

Bahn sagt mehr Bodycams für Beschäftigte zu. Gemeinsam wollten Bund, Bahn und Länder Maßnahmen für mehr Sicherheit in den Zügen erarbeiten. Doch konkret wird nur der Konzern. Der Politik fehlt das Geld – und die Gewerkschaften sind sauer. Zum Artikel

Vetternwirtschafts-Affären in der AfD weiten sich aus. Verwandte von AfD-Abgeordneten werden in den Büros anderer Abgeordneter beschäftigt. Bislang ging der Blick nach Sachsen-Anhalt. Aber auch an den Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg stellen sich Fragen. Zum Artikel

USA verlegen zweiten Flugzeugträger in Nahen Osten. Der Flugzeugträger „Gerald R. Ford“, das größte Schiff seiner Art weltweit, war mit seinen Begleitschiffen in ⁠der Karibik unterwegs und an dem Einsatz in Venezuela beteiligt. Wegen der Spannungen mit Iran nimmt er Regierungsbeamten zufolge nun Kurs auf den Nahen Osten. Zum Liveblog zur US-Politik

Olympia 2026

Das französische Eistanz-Paar Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewann Gold. Doch die französische Preisrichterin Jézabel Dabouis wich deutlich vom Jury-Durchschnitt ab. (Foto: Wang Zhao/AFP)

Kontroverse um Eistanz-Entscheidung. Bevorzugte eine französische Wertungsrichterin die Gewinner aus Frankreich? Die Jurorin war schon im Lauf der Saison immer wieder mit großen Abweichungen aufgefallen. Zum Liveblog zu Olympia

Weitere wichtige Themen