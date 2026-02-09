Was heute wichtig war
Sorge um Zukunft der Nato vor Sicherheitskonferenz. In einer dramatischen Weltlage versammeln sich Ende der Woche Dutzende Staats- und Regierungschefs in München. Mit Spannung wird die Rede von US-Außenminister Marco Rubio erwartet. Die beherrschende Frage ist, ob die Nato eine Zukunft hat. Zum Artikel
- Münchner Siko: Ewald-von-Kleist-Preis für das „tapfere ukrainische Volk“
CDU lehnt SPD-Vorschläge für Sozialstaatsreform ab. Die Sozialdemokraten wollen die Kosten für Gesundheitsvorsorge und Pflege durch Abgaben auf Mieteinkünfte und Kapitalerträge mitfinanzieren. Für die Union ist das wirtschaftsfeindlich. Zum Artikel
Linde baut Jobs ab. Der profitable Konzern streicht Hunderte Stellen in Pullach und Dresden. Die Rede ist derzeit von bis zu 400 Jobs bis Ende Mai, das wäre fast jede vierte Stelle im Anlagenbau an den beiden Standorten. Kurz vor Weihnachten wurde die Belegschaft informiert, seitdem ist die Aufregung groß. Zum Artikel
Reiche rüttelt am Grundprinzip der Energiewende. Die Bundeswirtschaftsministerin will den Ausbau der Erneuerbaren an neue Bedingungen knüpfen und die Kosten der Energiewende reduzieren. Kritiker sehen diese in Gefahr. Zum Artikel
Olympia 2026
Lindsey Vonns Unfall hält Skiszene in Atem. Am Tag nach dem Sturz werden Details zur Verletzung der US-Skifahrerin bekannt. Im Krankenhaus in Treviso ist der Rummel so groß, dass sie zeitweise abgeschirmt werden muss – während die Skiwelt über die Folgen des Unfalls debattiert. Zum Artikel
- Lindsey Vonn: Eine Karriere, größer als ihr Sport
Snowboarder bangen um Olympia-Platz. Das IOC erwägt, Snowboard-Rennen in Zukunft aus dem Programm zu nehmen. Ikone Ester Ledecka formuliert deutliche Kritik, die Sorge der Athleten ist groß. Aber noch kämpfen sie für ihren Sport. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Rechtsextremismus: AfD verbietet Parteiveranstaltungen mit Sellner
- Social Media: EU-Kommission mahnt Meta wegen KI-Diensten auf Whatsapp ab
- Raumfahrt: Elon Musk verschiebt seine Marspläne