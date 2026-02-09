Sorge um Zukunft der Nato vor Sicherheitskonferenz. In einer dramatischen Weltlage versammeln sich Ende der Woche Dutzende Staats- und Regierungschefs in München. Mit Spannung wird die Rede von US-Außenminister Marco Rubio erwartet. Die beherrschende Frage ist, ob die Nato eine Zukunft hat. Zum Artikel

CDU lehnt SPD-Vorschläge für Sozialstaatsreform ab. Die Sozialdemokraten wollen die Kosten für Gesundheitsvorsorge und Pflege durch Abgaben auf Mieteinkünfte und Kapitalerträge mitfinanzieren. Für die Union ist das wirtschaftsfeindlich. Zum Artikel

Linde baut Jobs ab. Der profitable Konzern streicht Hunderte Stellen in Pullach und Dresden. Die Rede ist derzeit von bis zu 400 Jobs bis Ende Mai, das wäre fast jede vierte Stelle im Anlagenbau an den beiden Standorten. Kurz vor Weihnachten wurde die Belegschaft informiert, seitdem ist die Aufregung groß. Zum Artikel

Reiche rüttelt am Grundprinzip der Energiewende. Die Bundeswirtschaftsministerin will den Ausbau der Erneuerbaren an neue Bedingungen knüpfen und die Kosten der Energiewende reduzieren. Kritiker sehen diese in Gefahr. Zum Artikel

Olympia 2026

Lindsey Vonn wenige Augenblicke vor ihrem folgenschweren Aufprall bei der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Lindsey Vonns Unfall hält Skiszene in Atem. Am Tag nach dem Sturz werden Details zur Verletzung der US-Skifahrerin bekannt. Im Krankenhaus in Treviso ist der Rummel so groß, dass sie zeitweise abgeschirmt werden muss – während die Skiwelt über die Folgen des Unfalls debattiert. Zum Artikel

Snowboarder bangen um Olympia-Platz. Das IOC erwägt, Snowboard-Rennen in Zukunft aus dem Programm zu nehmen. Ikone Ester Ledecka formuliert deutliche Kritik, die Sorge der Athleten ist groß. Aber noch kämpfen sie für ihren Sport. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen