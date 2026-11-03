Merz empfängt Selenskij in Berlin. Während Putin die Ukraine massiv angreifen lässt, sichert der deutsche Kanzler dem ukrainischen Präsidenten in einer gemeinsamen Pressekonferenz weitere Unterstützung zu. Zum Artikel

US-Bürger stimmen über den Kongress ab. In den USA haben die Wahllokale geöffnet. Im Vorlauf der Zwischenwahlen sorgen vor allem ein innerdemokratischer Konflikt in Michigan und juristische Mannöver der Trump-Regierung für Aufsehen. Zum Artikel

Erschossener Attentäter hatte Jüdisches Museum in München ausgespäht. Ein vereitelter Terrorakt auf die israelische Botschaft in Serbien alarmiert auch deutsche Behörden. Der Angreifer war zuvor aus Bayern abgeschoben worden. Zum Artikel

Boris Palmer lässt wegen Vorwürfen Amt als Berater der Landesregierung ruhen. Als ehrenamtlicher Berater sollte der Tübinger OB die Bürokratie in Baden-Württemberg bekämpfen. Nun setzt er die Aufgabe aus und wehrt sich gegen Vorwürfe zu seinem Privatleben. Zum Artikel

Renten steigen voraussichtlich um mehr als vier Prozent. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner dürfen von 1. Juli 2027 an mit mehr Geld rechnen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 hervor. Zum Newsblog zur Bundespolitik

EU genehmigt chinesische Übernahme von Mediamarkt-Saturn. Der Handelskonzern JD.com darf Europas größten Elektronik-Fachhändler übernehmen – allerdings unter Auflagen. China hatte zuvor mit Konsequenzen gedroht, wenn der Verkauf scheitert. Zum Artikel

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