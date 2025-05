Bundesregierung will Verschärfungen im Asyl- und Einwanderungsrecht beschließen. Das Bundeskabinett soll an diesem Mittwoch zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg bringen. Er möchte den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aussetzen und die „Begrenzung“ der Migration als Staatsziel wieder ins Aufenthaltsgesetz schreiben. Zudem will er das Ende der beschleunigten Einbürgerung für besonders gut integrierte Zuwanderer besiegeln lassen. Zum Artikel

Berichte: Sturm auf Lebensmittel-Verteilzentrum im Gazastreifen. Eine von Israel und den USA unterstützte Stiftung beginnt mit der Verteilung von Hilfsgütern, doch offenbar gibt es chaotische Szenen. Zahlreiche Menschen stürmen israelischen Medienberichten zufolge ein Zentrum zur Verteilung von Lebensmitteln in Rafah. Palästinensische Rettungskräfte berichten von mehreren Toten nach Schüssen der israelischen Armee. Zum Liveblog

USA setzen offenbar Visa-Verfahren für ausländische Studierende aus. Außenminister Rubio weist Berichten zufolge Botschaften und Konsulate an, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller zu vereinbaren. Man wolle die Überprüfung von Äußerungen in sozialen Medien ausweiten. Zum Liveblog

EXKLUSIV Studie: Vielen Verbrauchern fehlt Bewusstsein für Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln. Nahrungsergänzungsmittel sind ein Milliardengeschäft. Doch kritisch hinterfragt wird ihre Einnahme nur selten. Viele Verbraucher gehen fälschlicherweise davon aus, dass diese Produkte sicher und gut untersucht seien. Das zeigt eine Studie des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Die Mittel werden demnach teils mit nicht zugelassenen Gesundheitsversprechen angepriesen. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil gegen Arzt in historischem Missbrauchsfall in Frankreich erwartet. Der ehemalige Chirurg Joël Le Scouarnec hat 299 sexuelle Vergehen gegen Minderjährige gestanden. Es gibt kaum Zweifel daran, dass er an diesem Mittwoch zur Maximalstrafe von 20 Jahren verurteilt wird. Hinter seinen Geständnissen könnte das Kalkül stecken, für die Zeit nach der abgesessenen Gefängnisstrafe eine lange Sicherheitsverwahrung zu umgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij in Berlin erwartet. An diesem Mittwoch wird der ukrainische Präsident von Kanzler Merz und Bundespräsident Steinmeier empfangen. Nach SZ-Informationen soll ein neues Unterstützungspaket für die Ukraine verkündet werden. Zum Artikel

Trump: Putin „spielt mit dem Feuer“. Der Ärger des US-Präsidenten ist noch nicht erloschen, er übt weiterhin scharfe Kritik am Kremlchef. Als Verhandlungsort für neue Friedensgespräche bringt der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Keith Kellog, Genf ins Spiel. Die USA hätten den Vatikan bevorzugt, aber das habe Russland nicht gewollt. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen