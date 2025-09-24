Selenskij bei den UN: „Waffen entscheiden darüber, wer überlebt“. Der Präsident der Ukraine kämpft mit einer vehementen Rede in der UN-Vollversammlung gegen die schwindende Aufmerksamkeit für sein Land. Die Welt erlebe durch den Einsatz von Drohnen und künstlicher Intelligenz das zerstörerischste Wettrüsten der Menschheitsgeschichte, betont er. Zum Artikel (SZ Plus)

Wadephul begrüßt Trumps Kehrtwende. Mehrmals forderte Trump die Ukraine zu Gebietsabtretungen auf – nun erklärt der US-Präsident plötzlich, sie könnte alle von Russland annektierten Territorien zurückerobern. Doch Kiew fehlen dazu die Mittel, nicht zuletzt wegen der von Trump ausgesetzten Militärhilfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Haßelmann kritisiert Merz bei Generaldebatte: „Sie sollten in New York sein“. Friedrich Merz fordert „echte Reformen“ – betont aber auch die Notwendigkeit von Kompromissen. Die Opposition kritisiert seine Schuldenpolitik und fragt, warum der Kanzler nicht bei den Vereinten Nationen in New York ist. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Bundestag: Merz hat die Grundregeln guten Regierens offenbar begriffen (SZ Plus)

EXKLUSIV Bericht zur zweiten Stammstrecke weckt Zweifel an designiertem Infrago-Chef Rompf. Der Verkehrsminister will den Ex-Bahn-Manager Dirk Rompf zum Chef der DB-Infrastruktursparte machen. Die Personalie sorgt für immer mehr Ärger auch innerhalb der Union. Der Bericht des Untersuchungsausschusses zur zweiten Münchner Stammstrecke kommt auch einer Abrechnung mit Rompfs Wirken als DB-Vorstand gleich. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Winterhoff-Prozess könnte platzen. Der Prozess gegen den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff vor dem Landgericht Bonn steht möglicherweise auf der Kippe. Juristen sehen in einem Gespräch der Richterin mit einer Zeugin einen groben Verstoß gegen die Strafprozessordnung. Winterhoff soll Kindern und Jugendlichen ohne ausreichende Indikation das Medikament Pipamperon verabreicht haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Konrad-Adenauer-Stiftung: Norbert Lammert verlässt die politische Bühne. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert gibt den Vorsitz der Adenauer-Stiftung ab. Damit zieht sich ein Christdemokrat aus Berlin zurück, der einmal gute Chancen auf das erste Amt im Staat hatte. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen