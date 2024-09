Seehofer fordert Merkel zur Selbstkritik auf. Nach Ansicht des Ex-CSU-Chefs hat die frühere Bundeskanzlerin in der Migrationsfrage nicht immer richtig gelegen. Das erklärt er aus Anlass der CDU-Feier zu Merkels 70. Geburtstag an diesem Mittwoch. Auch das Erstarken der AfD sei eine Folge ihrer Politik. Zum Artikel (SZ Plus)

Blinken fordert schärferes Vorgehen gegen Russland-Helfer. Vor der UN-Vollversammlung kritisiert der US-Außenminister namentlich China, Iran und Nordkorea. Der Krieg könne am schnellsten beendet werden, wenn Russlands Unterstützer gestoppt würden. China ruft im UN-Sicherheitsrat zur Mäßigung auf und betont seine angebliche Neutralität im Krieg. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Hisbollah bestätigt Tod von Raketenchef bei israelischem Angriff. Bei einem Luftangriff auf Beirut kommen sechs Menschen ums Leben, darunter auch der hochrangige Kommandeur Kubaissi. Er soll nach Angaben des israelischen Militärs mitverantwortlich sein für Luftangriffe auf den Norden Israels. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

US-Präsident Biden kommt am 10. Oktober für drei Tage nach Deutschland. In seiner Amtszeit war er bereits zum G-7-Gipfel in Elmau und auf der US-Militärbasis in Ramstein. Einen offiziellen Besuch gab es aber bisher nicht. Es wird die erste Deutschlandreise eines US-Präsidenten seit Obamas Abschiedsbesuch 2016. Zum Artikel

Mann trotz Zweifel an seiner Schuld in den USA hingerichtet. Selbst die Staatsanwaltschaft und die Hinterbliebenen des Opfers wollten die Hinrichtung von Marcellus Williams verhindern. Ein DNA-Test hatte Fragen aufgeworfen, zudem gab es Rassismus-Vorwürfe gegen die Ermittler. Die Behörden in Missouri sahen allerdings keinen Grund, das Urteil aus dem Jahr 2001 anzufechten. Wenige Stunden vor der Hinrichtung lehnt der Supreme Court einen Aufschub ab. Zum Artikel

Trump-Team: US-Geheimdienst warnt vor iranischen Morddrohungen. Das Regime in Teheran wolle die USA destabilisieren, sagt ein Sprecher von Trump unter Berufung auf das Büro des nationalen Geheimdienstes. Seit Wochen sind wohl der Republikaner sowie seine Konkurrentin Harris im Visier von iranischen Hackern. Der mutmaßliche Trump-Attentäter wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Zum Liveblog zur US-Wahl

