Schweres Seebeben vor Russlands Ostküste – Tsunami-Warnung für mehrere Länder. Vor der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka bebt die Erde. Experten zufolge handelt es sich um das weltweit heftigste Beben seit Fukushima. Küstenbewohner in Russland, Japan und in Teilen der USA sind dazu aufgerufen, sehr vorsichtig zu sein oder sich in Sicherheit zu bringen. Zum Artikel

EXKLUSIV Zwei Drittel der Deutschen finden DB-Tickets zu teuer. Lieber als modernere Züge oder eine bessere Taktung hätten sie laut einer Yugov-Umfrage günstigere Tickets. Mehr als die Hälfte der Befragten ist wegen der hohen Bahnpreise schon einmal auf das Auto umgestiegen. Laut Bahn-Gewerkschaft EVG drohen allerdings weitere Preissteigerungen im Fernverkehr. Zum Artikel (SZ Plus)

Britische Regierung droht Netanjahu mit Anerkennung Palästinas. Premierminister Starmer will in den Bemühungen um eine Zweistaatenlösung Fakten schaffen. Großbritannien wird Palästina als Staat anerkennen, wenn sich Israel einem Waffenstillstandsabkommen und einem langfristigen Friedensprozess verweigern sollte. Auch müsse Israel Hilfslieferungen nach Gaza zulassen. Zum Artikel

Bundeswehr: Zwei Tote nach Hubschrauberabsturz in Sachsen. Eine Person wird noch vermisst, teilt Bundesverteidigungsminister Pistorius mit. Er verspricht, die Umstände des Unfalls aufzuklären. Der Absturz ereignete sich in der Nähe von Grimma in Sachsen, der Helikopter stürzte dort in den Fluss Mulde. Zum Artikel

Tote und Verletzte nach russischem Raketeneinschlag in ukrainischer Heeresschule. Das Militär kündigt eine gründliche Überprüfung des Vorfalls an. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Bakanow, ist laut einem Medienbericht bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa in Houston. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen