Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – Wahlen
Schwesig gelingt eine beeindruckende Aufholjagd gegen die AfD Es war ein polarisierter Wahlkampf, lange lag die SPD deutlich hinter der AfD zurück. Doch am Ende holte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mächtig auf. Ob das reicht, ist selbst nach Schließung der Wahllokale offen. Zum Artikel
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- MEINUNG Was der Wähler will? Eine nahbare Persönlichkeit
CDU wird von den Wählern abgestraft Bei den Wahlen am Sonntag verliert die CDU erneut – und die AfD legt zu. In der Union wird das auch Friedrich Merz angelastet. Er macht jedoch klar, dass er Kanzler bleiben will. Zum Artikel
- Liveblog: Merz: „Es ist ein Desaster“
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Fünf Erkenntnisse aus den Wahlen. Schwesig trotzt der AfD, doch das hat einen Preis. Die Linke gewinnt zum ersten Mal in der Hauptstadt. Welche Lehren sich aus den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ziehen lassen. Zum Artikel
Was heute wichtig war
Volkswagen schreibt Milliarden auf Porsche ab – Aktie bricht ein. VW dürfte dieses Jahr operativ fast nichts mehr verdienen. Es ist der nächste Tiefschlag in einem Drama, das längst über Europas größten Autobauer hinausreicht. Und jetzt stehen Tarifverhandlungen an. Zum Artikel
EXKLUSIV Warum die Sanierung der Bahnhöfe nur schleppend vorankommt. Das Verkehrsministerium hatte für sechs Bahnhofs-Programme insgesamt 712 Millionen Euro bereitgestellt. Doch abgerufen und ausgegeben hat die Deutsche Bahn davon nur 266 Millionen Euro. Zum Artikel
Trumps jüngste Attacke auf die Pressefreiheit. Der US-Präsident will die Sender CNN und MS Now sowie Politico aus dem Weißen Haus werfen, weil ihm deren Berichterstattung nicht gefällt. Die betroffenen Medien und Journalistenverbände verweisen auf die Verfassung und das Recht auf freie Berichterstattung. Zum Artikel