Was heute wichtig war
Schweiz stimmt gegen einen Bevölkerungsdeckel. Die Bevölkerungszahl des Landes soll nicht auf zehn Millionen begrenzt werden. Mit dem Versuch hatte die rechtskonservative SVP die Einwanderung beschränken und einen Bruch mit der EU provozieren wollen. Zum Artikel
Iran zweifelt diplomatischen Weg mit USA an und droht Israel. Eine Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs ist offenbar zum Greifen nah. Doch nach israelischen Angriffen auf Beirut stellt Iran den Deal infrage. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten
Schwesig wird Spitzenkandidatin. Mecklenburg-Vorpommerns SPD kürt Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst. Ihre Rede ist ein Gegenentwurf zu den Reformdebatten in Berlin – und eine Kampfansage an die AfD. Zum Artikel
NBA-Champion: Die Knicks lösen Wahnsinn in New York aus. Ein Mal-so-mal-so-Team entwickelt sich zur Meistermannschaft: Der erste NBA-Titel der Knicks seit 53 Jahren führt dazu, dass sich in New York alle auf dieses Team einigen können – auch ein deutscher Basketballer jubelt mit. Zum Artikel
Fußball-WM 2026
Klopps Schatten erreicht Nagelsmann. Schon vor seiner ersten WM-Partie muss der Bundestrainer auf Bemerkungen von Klopp reagieren. Der bringt sich in seiner Rolle als TV-Experte wenig subtil als Schattenbundestrainer ins Spiel. Zum Artikel
- MEINUNG Ein paar leere Plätze – und schon wird die Fifa nervös
- Spielplan: Alle Gruppen, Spiele und Termine
Australien feiert Sieg gegen Türkei. 24 Jahre lang mussten die Fans der Türkei auf eine WM-Teilnahme warten. Gegen Australien ist das Team um Güler und Calhanoglu überlegen – am Ende setzten sich aber der Gegner durch. Zum Artikel
- Schottland - Haiti: Knappes 1:0 der Schotten über Karibikstaat
Brasilien sucht den alten Zauber. Ein genialer Moment von Vinícius Junior bewahrt Brasilien vor der Auftaktniederlage. Und Gegner Marokko? Ist ein gar nicht mehr so geheimer Geheimfavorit. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Künstliche Intelligenz: Anthropic kappt Zugang zu neuer Software
- Deutsche Bahn: Strecke Hamburg–Berlin wiedereröffnet
- Formel 1: Hamilton siegt erstmals im Ferrari