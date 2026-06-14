Schweiz stimmt gegen einen Bevölkerungsdeckel. Die Bevölkerungszahl des Landes soll nicht auf zehn Millionen begrenzt werden. Mit dem Versuch hatte die rechtskonservative SVP die Einwanderung beschränken und einen Bruch mit der EU provozieren wollen. Zum Artikel

Iran zweifelt diplomatischen Weg mit USA an und droht Israel. Eine Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs ist offenbar zum Greifen nah. Doch nach israelischen Angriffen auf Beirut stellt Iran den Deal infrage. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

Schwesig wird Spitzenkandidatin. Mecklenburg-Vorpommerns SPD kürt Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst. Ihre Rede ist ein Gegenentwurf zu den Reformdebatten in Berlin – und eine Kampfansage an die AfD. Zum Artikel

NBA-Champion: Die Knicks lösen Wahnsinn in New York aus. Ein Mal-so-mal-so-Team entwickelt sich zur Meistermannschaft: Der erste NBA-Titel der Knicks seit 53 Jahren führt dazu, dass sich in New York alle auf dieses Team einigen können – auch ein deutscher Basketballer jubelt mit. Zum Artikel

Fußball-WM 2026

Julian Nagelsmann wird in Houston das erste WM-Spiel seiner Karriere als Bundestrainer erleben. Vorher wird er mit Fragen nach Jürgen Klopp konfrontiert. Annegret Hilse/Reuters

Klopps Schatten erreicht Nagelsmann. Schon vor seiner ersten WM-Partie muss der Bundestrainer auf Bemerkungen von Klopp reagieren. Der bringt sich in seiner Rolle als TV-Experte wenig subtil als Schattenbundestrainer ins Spiel. Zum Artikel

Australien feiert Sieg gegen Türkei. 24 Jahre lang mussten die Fans der Türkei auf eine WM-Teilnahme warten. Gegen Australien ist das Team um Güler und Calhanoglu überlegen – am Ende setzten sich aber der Gegner durch. Zum Artikel

Brasilien sucht den alten Zauber. Ein genialer Moment von Vinícius Junior bewahrt Brasilien vor der Auftaktniederlage. Und Gegner Marokko? Ist ein gar nicht mehr so geheimer Geheimfavorit. Zum Artikel

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