Schweiz: 40 Tote und 115 Verletzte nach Brand. In einer Bar im Skiort Crans-Montana war bei einer Silvesterparty ein Feuer ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Verletzten wurden zur Behandlung der teils schweren Brandwunden auch in Krankenhäuser in Lausanne, Genf und Zürich geflogen. Zum Artikel

CIA widerspricht Putin: Ukraine nicht verantwortlich für Drohnenangriff. Der US-Geheimdienst informiert Präsident Trump, dass die Ukraine die Residenz des russischen Diktators nicht attackiert habe. Diesen vermeintlichen Angriff hatte der Kreml als Vorwand genommen, seine Position in den Friedensverhandlungen zu überdenken. Die Beratungen der westlichen Verbündeten gehen über den Jahreswechsel weiter. Zum Artikel

Silvester: Zwei Tote durch Pyrotechnik in Bielefeld – Hunderte Festnahmen in Berlin. Zwei junge Männer haben sich mit selbst gebauter Pyrotechnik tödlich verletzt. In Berlin hat die Polizei schon vor 24 Uhr 100 Menschen festgenommen, am Ende der Nacht waren es mehr als 400. Trotzdem ist die Nacht in der Hauptstadt nicht so problematisch verlaufen wie in vorherigen Jahren, sagt der Regierende Bürgermeister Wegner. Zum Artikel

MEINUNG Nur rabiates Vorgehen hat in Berlin an Silvester halbwegs für Ruhe gesorgt (SZ Plus)

CSU will Deutschland zum Vorreiter der Kernenergie machen. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will bei ihrer Winterklausur in Kloster Seeon zahlreiche Forderungen zur Energiepolitik beschließen. Der klare Fokus der Abgeordneten liegt dabei auf der Rückkehr zur Atomenergie. Zum Artikel (SZ Plus)

Für Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage endet wichtige Frist. Den Hunderten Afghaninnen und Afghanen, die weiterhin in Pakistan festsitzen, droht von Neujahr an die Abschiebung durch die Behörden. Das deutsche Innenministerium spricht von etwa 300 Menschen, deren Einreise nach Deutschland organisiert wird. Zum Artikel

