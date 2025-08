Klingbeil kündigt beim Kampf gegen Schwarzarbeit „eine härtere Gangart“ an. Dafür hat das Bundeskabinett ein Gesetz zur Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung auf den Weg gebracht. Unter anderem soll der Zoll sehr viel umfassender auf Daten von Polizei, Finanzämtern, Rentenversicherung und Jobcentern zugreifen dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Schwarzarbeit lässt sich kaum mit Formularen bekämpfen (SZ Plus)

Schwarz-Rot billigt Gesetz für stabiles Rentenniveau. Mit der Reform fallen die Renten dauerhaft etwas höher aus, hinzu kommen die Mütterrente und die Neuerung, dass Ältere befristet weiter tätig sein dürfen. Zum Artikel

Weitere Finanzierung des Deutschlandtickets noch nicht gesichert. Die Bundesregierung stellt sich zwar hinter das 58-Euro-Ticket und will es auch im kommenden Jahr bezuschussen. Doch Länder und Kommunen warnen: Es fehlen Hunderte Millionen Euro. Woher die kommen sollen, ist völlig offen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

US-Gesundheitsminister Kennedy streicht Fördergeld für mRNA-Impfstoffe. Der als Impfskeptiker bekannte Politiker will knapp 500 Millionen US-Dollar an bereits zugesagten Bundesmitteln für die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe gegen Krankheiten wie Covid-19 und Grippe streichen. Er begründet den Schritt mit längst widerlegten Falschaussagen. Wissenschaftler weltweit reagieren entsetzt. Zum Artikel

Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit Putin ohne Ergebnis Egal womit US-Präsident Trump auch droht, Putin hält an seinen weitreichenden Kriegszielen in der Ukraine fest. Jetzt spricht Trumps Vertrauter Witkoff drei Stunden mit dem russischen Präsidenten – offenbar ohne dass es zu einer konkreten Einigung kommt. Zum Artikel (SZ Plus)

ProSiebenSat.1 - Spitze empfiehlt die Annahme des Berlusconi-Angebots. Eine mögliche Übernahme des deutschen Medienunternehmens durch den italienischen Konzern MFE (Media for Europe) rückt damit näher. Seit Jahren will das von der Familie Berlusconi kontrollierte Unternehmen in den deutschen Fernsehmarkt einsteigen. Zuvor hatte MFE sein Angebot in der internationalen Bieterschlacht deutlich erhöht. Zum Artikel (SZ Plus)

Polens neuer Präsident Nawrocki greift bei Antrittsrede die Regierung an. Der rechtskonservative Politiker spricht zwar von Einigkeit, geht aber sofort auf Konfrontationskurs zur Regierung von Premier Tusk: Diese beschädige angeblich den Rechtsstaat. Unterdessen schafft das polnische Außenministerium in aller Stille den Posten des Deutschland-Beauftragten ab. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Galgenhumor allein wird Polen nicht helfen (SZ Plus)

Sportreporter Ulli Potofski ist tot. Die Stimme des großen deutschen Reporters konnte einen Kick von einem tristen Acker in die Atmosphäre eines Champions-League-Stadions verwandeln. Er ist nun im Alter von 73 Jahren verstorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war