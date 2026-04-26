Schüsse bei der Gala von Donald Trump und den Journalisten. Als beim vermeintlich bestgeschützten Abendessen Amerikas gerade die Vorspeise serviert wird, bricht Chaos aus. Ein Schütze feuert in der Hotel-Lobby in Washington Schüsse ab – und das Korrespondenten-Dinner endet abrupt. Der Verdächtige ist in Haft, ein Polizist wurde leicht verletzt. Zum Artikel

Sorge um Sicherheit nach Signal-Attacke. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bauministerin Verena Hubertz und Familienministerin Karin Prien haben offenbar auf Phishing-Nachrichten im Messengerdienst Signal reagiert und wurden gehackt. Nach dem russischen Spionage-Angriff fordern Experten, die Bedrohung durch Moskau endlich ernster zu nehmen. Zum Artikel

MEINUNG Das Bestreben nach mehr Sicherheit für Nutzer kann auch zu mehr Unsicherheit führen

Kenianer Sawe läuft Marathon unter zwei Stunden. Der Kenianer Sabastian Sawe hat in London den Marathon-Weltrekord geknackt. Er gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf unter der magischen Zwei-Stunden-Marke. Zum Artikel

Keine neuen Friedensgespräche zwischen USA und Iran. Irans Außenminister Abbas Araghtschi weigert sich, die US-Unterhändler in Islamabad zu treffen. Daraufhin stoppt Donald Trump die Reise seiner Verhandler nach Pakistan. In Irans Führung herrsche „enormes Gerangel und große Verwirrung“, so der US-Präsident. Wann die vor zwei Wochen gescheiterten Verhandlungen fortgesetzt werden, ist unklar. Zum Artikel

Versöhnlicher Empfang für Merz bei Sozialflügel der CDU. Der Arbeitnehmerflügel hadert immer wieder mit Aussagen des Kanzlers. Dennis Radtke, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, möchte Friedrich Merz klarmachen, dass die Union mehr ist als eine konservative Partei. Auf der Bundestagung in Marburg wird der Kanzler nicht frostig empfangen, Begeisterung gibt es aber auch keine. Zum Artikel

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