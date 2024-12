Grüne planen Deutschlandfonds und eine Reform der Schuldenbremse. Das geht aus dem Entwurf für das Wahlprogramm der Partei hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ein zentrales Motiv ist es, das Leben wieder „bezahlbar“ zu machen. Dafür möchte die Partei unter anderem endlich das Klimageld umsetzen. Zum Artikel

Mutmaßliche Assad-Mitteilung aufgetaucht: Habe nie über Flucht nachgedacht. Auf seinem Telegramkanal taucht ein Schreiben des langjährigen syrischen Machthabers auf. Die Echtheit ist bisher nicht bestätigt, es wäre die erste öffentliche Äußerung seit Assads Sturz vor mehr als einer Woche. Zum Liveblog

Sachsen: SPD-Mitglieder machen Weg für Minderheitsregierung mit CDU frei. Das schwarz-rote Bündnis in Sachsen steht in den Startlöchern. Am Mittwoch stellt sich Ministerpräsident Kretschmer zur Wiederwahl. Dem schwarz-roten Bündnis fehlen im Landtag zehn Stimmen zur absoluten Mehrheit. Erst im dritten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zum Artikel

Die Lufthansa streitet wieder mit Piloten. Ein Schiedsgericht soll klären, ob die Fluggesellschaft die Größe ihrer Flotte reduzieren darf. Die Piloten fürchten, dass immer mehr Flüge auf günstigere Töchter verlagert werden. Zum Artikel

