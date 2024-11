Scholz bereit zu früherer Vertrauensfrage. Sofern sich die Fraktionen von SPD und Union auf einen Termin einigten, habe er mit einem Votum noch in diesem Jahr kein Problem, sagt der Kanzler. SPD-Fraktionschef Mützenich hat der Opposition ein Entgegenkommen beim Wahltermin signalisiert, fordert aber Vereinbarungen dazu, welche Gesetzesvorhaben noch gemeinsam umgesetzt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachtkritik: Der Bundeskanzler verabreicht bei Caren Miosga harte Wahrheiten lieber in kleinen Dosen (SZ Plus)

EXKLUSIV Ampel-Aus gefährdet die Sanierung der Bahn. Weil Mittel vom Bundestag erst noch freigegeben werden müssen, ist unsicher, ob die Deutsche Bahn ihre maroden Strecken wie geplant modernisieren kann. Da der Bundeshaushalt für 2025 auf Eis liegt, ist auch unsicher, was aus den dort ursprünglich vorgesehenen 16,2 Milliarden Euro für die Bahn wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung: Dass Söder nun auch eine Koalition mit den Liberalen ausschließt, ist billiges FDP-Bashing (SZ Plus)

Liveblog: Berlins Wahlleiter rät aus Sorge vor Pannen von Neuwahl-Termin im Januar ab

Was heute wichtig ist

In Baku beginnt eine schwierige UN-Klimakonferenz. Im Zentrum der 29. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stehen diesmal nicht Treibhausgasemissionen, sondern finanzielle Zuwendungen. Das Geld der Industrienationen soll Entwicklungsländer bei einem klimafreundlicheren Kurs unterstützen und die Folgen des Klimawandels abmildern. Doch die Bedingungen für feste Zusagen könnten, auch wegen der künftigen US-Regierung, heikler kaum sein. Zum Artikel

Was passiert eigentlich auf einer Klimakonferenz? Die wichtigsten Fragen und Antworten (SZ Plus)

Aserbaidschans Präsident Alijew braucht die Konferenz, um sein Image aufzupolieren

Meinung: Trumps Wiederkehr ist eine sehr schlechte Nachricht für den Klimaschutz (SZ Plus)

Politiker und Unternehmer diskutieren auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Im Berliner Hotel Adlon treffen sich drei Tage lang Politiker, Unternehmer und Experten zum Austausch über die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Eröffnet wird die Veranstaltung von Außenministerin Baerbock. Später am Tag wird auch Verteidigungsminister Pistorius sprechen. Zum Artikel

Nationalismus statt Freihandel: Ist das deutsche Wirtschaftsmodell am Ende? (SZ Plus)

Die Deutsche Post darf sich künftig mehr Zeit mit der Briefzustellung lassen. Die Bundesregierung hat die Vorschrift geändert, wie schnell die Deutsche Post einen Brief zustellen muss. Von Januar an lautet die Vorgabe, dass 95 Prozent der Briefe binnen drei Werktagen ankommen müssen. Wer sichergehen will, dass sein Schreiben schon am nächsten Tag beim Empfänger landet, muss es per Einschreiben verschicken. Zum Artikel (SZ Plus)

KI-Start-up-Chef Andrulis: "Die Leute werden radikal wählen, wenn sie frustriert sind." Aleph-Alpha-Chef Jonas Andrulis warnt im SZ-Interview vor den Folgen von hohem Fachkräftemangel in der Verwaltung. Der Geschäftsführer von Deutschlands wichtigstem KI-Start-up sieht darin eine Gefahr für die Demokratie: "Die Leute werden radikal wählen, wenn sie frustriert sind. Und dann haben wir den Salat." Zu den Geldgebern von Aleph Alpha gehören Bosch und die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland). Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Nach der US-Wahl: Telefonat von Trump und Scholz: Wollen Zusammenarbeit fortsetzen

Krieg in Nahost: Israel warnt Bürger vor Teilnahme an Kultur- und Sportveranstaltungen im Ausland

BGH prüft Ansprüche von Facebook-Nutzern auf Schmerzensgeld nach Datendiebstahl (SZ Plus)

München: Propalästinensisches Camp vor der Universität abgebaut