MEINUNG Der Wahnsinn von Donald Trump hat Methode (SZ Plus)

Union zelebriert zum Wahlkampfauftakt Einigkeit in Seeon. Die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe am Chiemsee ist in diesem Jahr der Auftakt der Union für einen kurzen und intensiven Bundestagswahlkampf. Merz, Söder und Dobrindt üben den Schulterschluss. Es gibt nur wenige Differenzen zwischen den Schwesterparteien. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagswahl 2025: Söder keilt nach Günthers scharfer Kritik zurück

Österreich: Alexander Schallenberg wird Übergangskanzler. Bundespräsident Van der Bellen will den bisherigen Außenminister am Freitag zum Bundeskanzler ernennen. Der ÖVP-Politiker soll so lange die Regierungsgeschäfte führen, bis es eine neue Koalition gibt. Zum Artikel

Skandal um Vorzeigebrigade erschüttert ukrainisches Militär. Die mit westlicher Hilfe neu aufgestellte 155. Brigade der ukrainischen Armee sollte eine Vorzeigeeinheit werden – und wurde stattdessen zur Katastrophe: Soldaten desertieren, die Ausrüstung fehlt. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Ukraine: 13 Tote bei Angriff auf Saporischschja

Cybersecurity, KI und Gaming: Zahl der deutschen Start-ups steigt um elf Prozent. 2024 war für Unternehmungsgründungen ein gutes Jahr: Einem Report zufolge haben so viele Menschen ein Start-up gegründet wie seit der Hochphase vor drei Jahren nicht mehr. Spitzenreiter ist München. Insolvenzen gibt es allerdings auch. Zum Artikel (SZ Plus)

Waldbrände bei Los Angeles: Zehntausende müssen ihre Häuser verlassen. Im Westen von Los Angeles breitet sich ein Brand rasend schnell aus. Mehr als 52 000 Menschen im Gebiet und der Umgebung des Stadtteils Pacific Palisades, darunter viele Prominente, müssen sich in Sicherheit bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war